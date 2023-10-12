В Госдуме предлагают запретить мигрантам работать в такси и больницах

Группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в медицинских учреждениях, аптеках и школах. Проект опубликован на сайте нижней палаты парламента, пишет ASIA-Plus.

В пояснительной записке утверждается, что в последнее время растет негативное отношение россиян к увеличению числа неквалифицированных иностранных работников.

Это, по мнению авторов законопроекта, связано с активным привлечением в страну дополнительных трудовых ресурсов. Основной приток трудовых мигрантов, подчеркивают депутаты, происходит за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В частности, законопроектом предлагают запретить привлечения мигрантов в сферы:

- оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения;

- школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее);

- розничной торговли лекарственными средствами;

- легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом (где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами).

Авторы инициативы предлагают также ограничить до 5% допустимую долю иностранных работников в других видах экономической деятельности.

"Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам РФ", - говорится в пояснительной записке.

В чем суть запретов?

Статистика показывает, что приток мигрантов в Россию растет с каждым годом.

В проекте указываются данные главного управления по вопросам миграции МВД России, согласно которым численность вставших на учет иностранцев в стране с 13,4 млн в 2022 году увеличилась до 16,9 млн человек в 2023 году.

То есть количество мигрантов выросло на 26%, а согласно данным, опубликованным в системе статистической информации ЕМИСС, в 2022 году для работы в Россию въехали 3,5 млн иностранных граждан против 2,6 млн в 2021 году.

По мнению авторов, один из ключевых аргументов, выдвигаемых в поддержку активного использования труда мигрантов, состоит в том, что они считаются более дешевой рабочей силой, что, в свою очередь, способствует снижению стоимости товаров и услуг для россиян и увеличению прибыли для бизнеса.

Однако, согласно данным, начиная с 2020 года, доходы трудовых мигрантов значительно выросли, и в некоторых случаях они зарабатывают даже больше, чем российские граждане.

"Средняя сумма их ежемесячных переводов в родные страны составила 48 тыс. рублей. При этом, согласно информации Росстата, среднемесячная медианная зарплата в России в том же году была оценена в 32 422 рубля", - отмечается в законопроекте.

Реализация данного законопроекта, согласно его сторонникам, поможет снизить приток мигрантов в указанные отрасли экономики и создать дополнительные рабочие места для граждан России.