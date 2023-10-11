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Путин: В партнерстве РФ и КР регионы играют одну из центральных ролей

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В стратегическом партнерстве и союзничестве России и Кыргызстана регионы играют одну из центральных ролей. Об этом сегодня сказал президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам российско-кыргызской межрегиональной конференции в Джалал-Абаде.

Конференция стартовала сегодня. На ней обсуждаются вопросы сотрудничества, финансирования совместных проектов, торговли, туризма и ритейла.

В своем обращении по случаю официального открытия площадки российский лидер отметил, что в этом году она посвящена прежде всего развитию промышленной кооперации, и поэтому вполне логично, что она проходит в Джалал-Абаде – индустриальном центре Кыргызстана.

"По традиции на конференции собрались главы регионов, парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран – то есть те, кто на повседневной основе занимается практическими аспектами всего комплекса дружественных российско-кыргызских связей и, в частности, их торгово-экономической составляющей.

Не может не вызывать удовлетворения, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов Российской Федерации и все семь кыргызских областей.

При этом с российской стороны заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Важно, что в такой деятельности регионы опираются на помощь и поддержку правительств России и Кыргызстана. Содействие укреплению межрегиональных торговых связей оказывается Российским экспортным центром. Во многом благодаря этому взаимная торговля регионов диверсифицируется и устойчиво растет", - подчеркнул Путин.

Также он выделил, что по итогам 2022 года двусторонний российско-кыргызский товарооборот увеличился на 37% и достиг 3,4 млрд долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос еще на 17,4%.

"Существенный вклад в межрегиональное сотрудничество, в установление прямых контактов между российским и кыргызским бизнесом вносит наша Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. С большой отдачей работает и Российско-кыргызский фонд развития, по линии которого уже профинансировано более трех тысяч совместных проектов в реальном секторе экономики на общую сумму 520 млн долларов в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, создание фабричных производств, энергетика, транспорт, логистика.

Думаю, все мы согласны с тем, что росту межрегионального торгового и промышленного взаимодействия в значительной степени способствовало вступление Кыргызстана восемь лет назад в Евразийский экономический союз. Евразийская интеграция приносит неоспоримые дивиденды всем странам-участницам и, конечно, Кыргызстана", - акцентировал Путин.

Так, как подчеркнул президент РФ, за прошедшие восемь лет ВВП республики и ее промышленное производство увеличились в 2,3 раза. Вдвое вырос объем экспорта. Активно привлекает кредитные ресурсы в Кыргызстан Евразийский банк развития, инвестирующий в крупные региональные инфраструктурные проекты, такие как реконструкция Токтогульской ГЭС и автодороги Бишкек – Ош. На средства Евразийского фонда стабилизации и развития идет технологическое обновление Камбаратинской ГЭС-2, системы водопользования в Ошской области.

"Помимо экономики межрегиональное сотрудничество, естественно, охватывает и гуманитарную сферу. Российская сторона помогает киргизским регионам в совершенствовании системы среднего образования. Всего в ближайшие несколько лет Россия планирует построить девять школ во всех семи областях и двух крупнейших городах Кыргызстана. В них будет обучаться более 11 тысяч учеников. Уместно напомнить, что 1 сентября мы вместе с президентом Кыргызстана дали старт строительству первых трех таких школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе", - добавил президент.

Вместе с тем он отметил, что в регионах КР открываются филиалы российских вузов. В Оше – центр МГУ имени Михаила Ломоносова. Готовится к открытию филиал МГУ в Караколе. А в рамках проекта "Российский учитель за рубежом" в этом году в Кыргызстан для работы в школах направлено около 120 педагогов из России.

"Уверен, что все эти вопросы будут в поле зрения проводимого на днях в Оше третьего Форума ректоров вузов России и Кыргызстана. В завершение хотел бы еще раз отметить, что в стратегическом партнерстве и союзничестве России и Кыргызстана регионы играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов наших стран сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия. Естественно, будем поддерживать все ваши полезные начинания. Убежден, такой настрой разделяет и уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров, и все руководство Кыргызстана", - подытожил Путин, пожелав участникам конференции и ее организаторам плодотворной работы и успехов.

Программа межрегиональной конференции включает посещение промышленных объектов, церемонию закладки Парка дружбы регионов России и Кыргызстана, выставку и бизнес-сессии. Запланировано выступление главы кабинета министров КР Акылбека Жапарова и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

Завершится конференция товарищеским футбольным турниром между командами обеих стран. Мероприятие призвано укрепить сотрудничество России и Кыргызстана.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/432812
Теги:
Владимир Путин
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