В Кыргызстане отечественная промышленность обеспечивает 20% ВВП

Промышленность Кыргызской Республики является одним из основных секторов экономики, которая обеспечивает порядка 20% валового внутреннего продукта, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечает Министерство экономики и коммерции КР, в настоящее время наблюдается улучшение ситуации в отечественной промышленности. Проводимые Кабинетом Министров КР оперативные меры в экономике способствовали положительной динамике роста за последние 5 лет в сфере промышленности страны.

В 2022 году в Кыргызской Республике производство промышленной продукции увеличилось на 11% в том числе текстильной продукции – на 7,2 продукции, основных металлов на 21,5%, а также других товаров.

Промышленная продукция ориентирована преимущественно на экспорт, обеспечивая более 80% экспортных поставок и около 18% налоговых поступлений в республиканский бюджет.

Экономика Кыргызстана считается самой открытой в Центрально-Азиатском регионе, и особое место в ней занимает легкая промышленность, состоящая текстильного, швейного и кожевенного производств. Швейное производство составляет 90% отрасли, при этом 90 % швейной продукции экспортируется в страны Центральной Азии, Россию, Казахстан и другие страны. Работа по расширению зарубежных рынков продолжается и в текущем году у кыргызских текстильщиков появилась возможность выйти на европейские рынки. В первой половине 2023 года представители отечественных предприятий легкой промышленности приняли участие в Миланской выставке "Ready to Show 2023" и Международной выставке текстильного оборудования ITMA, прошедшей в г.Милан (Италия). Ожидается ответный визит итальянских предприятий с целью ознакомления с кыргызским рынком.

Также развивается сотрудничество в промышленной области в рамках СНГ. В сентябре 2023 года в г. Бишкеке на площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялось девятое заседание Совета по промышленной политике государств – участников СНГ.

В своем выступлении перед участниками заседания министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев отметил, что в 2022 году всестороннее взаимодействие государств развивалось в целом успешно, что подтверждается устойчивым роста товарооборота между странами СНГ.

Кыргызстан выразил готовность работать над повышением индустриального развития страны основываясь на принципах обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, соблюдения принципов рыночной экономики и учета национальных интересов сторон, вовлекаясь в процессы промышленного сотрудничества, создания новых проектов кооперационного взаимодействия.