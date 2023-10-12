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Россия предлагает Кыргызстану сотрудничество в Арктике

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- Светлана Лаптева
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Советник президента Международной организации евразийского сотрудничества Никита Кудряшов на выездном заседании Всемирного Форума "Новая эпоха-новые пути", которое состоялось в Бишкеке, назвал несколько направлений сотрудничества Кыргызстана на Севере России, в том числе и в Арктике.

По его словам, переход к многополярному миру диктует совершенно иные условия и новые вызовы для всех стран.

"Считаю целесообразно затронуть ряд вопросов, связанных с перспективами международного сотрудничества на Севере. Ни для кого не секрет, что основными игроками в Арктике до последнего времени были так называемые "циркумполярные" государства, и ряд стран Запада, так или иначе связанных с происходящими там процессами.

Результаты 30-тилетнего периода международной кооперации показали определенные успехи существующей системы глобального освоения этого региона, но с обострением международной обстановки последнего времени традиционным партнерам все сложнее сохранять устоявшиеся способы взаимодействия.

Ярким примером стала заморозка совместной деятельности России и стран Совета Баренцева/Евроарктического региона с 9 марта 2022 года. А с 18 сентября 2023 года Российская Федерация не участвует в деятельности СБЕР в связи с выходом из его состава.

По политическим причинам остановлено сотрудничество в рамках программы Европейского приграничного сотрудничества "Коларктик". Партнеры на Западе с осторожностью и опасениями участвуют в совместно созданных механизмах поддержки региональных инициатив по устойчивому развитию арктических проектов.

Остается не вполне понятной дальнейшая стратегия Арктического совета, куда, как известно, входят не только циркумполярные государства, но и страны – наблюдатели.

Международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов, существенно снизила активность по своим основным направлениям.

В тоже время, важно понимать, что географическое положение Арктической зоны не смотря на некоторые климатические особенности, имеет ряд преимуществ, и представляется крайне перспективным с точки зрения экономического освоения объединенным международным сообществом.

Формирование дополнительных интеграционных процессов в рамках деятельности таких объединений, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и других, безусловно связано с поиском альтернативных путей экономического роста, использования новых торгово-логистических пространств и коридоров, общей диверсификацией устоявшихся производственных и рыночных процессов.

В этой связи, помимо общеизвестных глобальных направлений развития, таких как шельфовые проекты по разработке нефте-газовых месторождений, обеспечение логистики и безопасного судоходства по Северному морскому пути, перевалка грузов, добыча морских биоресурсов в северных морях, существует целый ряд иных перспективных направлений.

Некоторые крупнейшие производства в Арктической зоне РФ уже функционируют при значительном участии стран постсоветского пространства, в первую очередь за счет обеспечения квалифицированными специалистами рабочих специальностей. Та же тенденция прослеживается в области социально значимых профессий – медицина, образование, наука.

Важным сектором является перспектива создания крупных дата-центров в условиях относительно низких температур окружающей среды, повышенной сейсмоустойчивости и переизбытка недорогой электроэнергии.

Уверены, что бизнес заинтересуется туристическим потенциалом Арктики. Также неизмеримый потенциал существует в области научных исследований, изучения природы, климата и защиты экологии.

Уверенны, что только объединёнными усилиями мирового сообщества, свободного от корыстных интересов отдельных политических группировок, мы способны противостоять угрозам и новым вызовам, а также решать глобальные задачи развития всего человечества. Работу по указанным направлениям предлагается организовать в рамках соответствующего комитета на базе всемирного форума "Новая эпоха – новые пути", - сказал Кудряшов.


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URL: https://www.vb.kg/432819
Теги:
Россия, Кыргызстан
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