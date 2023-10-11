Задержан бизнес-партнер Кольбаева и владелец "Аврора групп" Азрет Боотаев

В рамках уголовного дела про факту легализации преступных доходов в отношении ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева), 4 октября 2023 года был задержан и заключен под стражу гражданин КР – Боотаев Азрет Туркменович, проходящий по уголовному делу в качестве соучастника преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, Боотаев Азрет Туркменович является соучредителем центра отдыха "Kaganat Resort" и владельцем ОсОО "Аврора групп", то есть выступает бизнес-партнером К.Асанбека (Кольбаева).

При этом, информация, опубликованная в некоторых СМИ о том, что недвижимое имущество, расположенное по адресу: Бишкек, улица Курултая, д.53, принадлежит другому гражданину, не соответствует действительности.

Так, гражданин Молдобаев Кенешбек Токтогулович ранее в средствах массовой информации заявлял, что по указанному выше адресу проживает он сам, однако в действительности является владельцем недвижимого имущества, расположенного по адресу: Бишкек, улица Курултая, д.49, т.е. другого недвижимого имущества, расположенного в непосредственной близости с имуществом Боотаева Азрета Туркменовича.

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Бишкек, улица Курултая, д.53 входит в число активов Боотаева Азрета Туркменовича и в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, зарегистрировано на имя гражданина Боотаева Туркмена Еркинбаевича, являющегося отцом Боотаева Азрета Туркменовича.

ГКНБ КР призывает граждан, пострадавших от незаконных действий лидеров и членов организованных преступных группировок обращаться в ГКНБ КР для принятия соответствующих мер по следующим номерам телефонов: 0 (312) 66-04-75, 0 (312) 62-65-04, 0 (702) 68-28-68".