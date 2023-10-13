Россия и Кыргызстан в Джалал-Абаде подписали контракты на $1,2 млрд

Россия и Кыргызстан на конференции в Джалал-Абаде подписали контракты на $1,2 млрд, передает ТАСС.

Речь в том числе идет о возведении в Иссык-Кульской области солнечной электростанции, а также о создании в Джалал-Абадской области крупного рыбного хозяйства и строительстве в Таласской области малой ГЭС

В ходе завершившейся в Джалал-Абаде двусторонней межрегиональной конференции подписали различные контракты и соглашения примерно на $1,2 млрд. Об этом сообщил председатель правления Российско-кыргызского фонда развития Артем Новиков, комментируя итоги встречи.

"Общая стоимость подписываемых контрактов составляет более $1,2 млрд", - сказал он.

Речь в том числе идет о возведении в Иссык-Кульской области солнечной электростанции мощностью 300 МВт ($270 млн), с российской стороны в проекте участвует компания "Юнигрин энерджи". А также о создании в Джалал-Абадской области крупного рыбного хозяйства ($100 млн) и строительстве в Таласской области малой ГЭС мощностью 29 МВт ($42 млн).

Помимо этого, представители бизнес-структур двух стран договорились о строительстве в Бишкеке инновационного медицинского кластера ($150 млн), ветряной электростанции в Иссык-Кульской области мощностью до 100 МВт (до $100 млн) и разработке угольного месторождения Кара-Тыт (до $79 млн).

Отдельно от этого списка Новиков отметил инвестиционный проект по возведению в Джалал-Абадской области с участием российского капитала крупной генерирующей угольной станции ($2,3 млрд). В общей сложности по итогам десятой межрегиональной российско-кыргызской конференции было подписано два десятка соглашений.

Российскую делегацию на форуме возглавлял зампред правительства Алексей Оверчук, кыргызскую - глава кабинета министров Акылбек Жапаров.