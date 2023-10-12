Минюст снимает мораторий на экзамены для лицензии адвоката и нотариуса

Министерство юстиции Кыргызской Республики отменяет мораторий, который был введен 14 октября 2022 года и запрещал проведение экзаменационных процедур для получения лицензий адвоката или нотариуса (мораторий был введен в целях оптимизации формата экзаменов и минимизации коррупционных рисков). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первые экзамены в новом формате для будущих адвокатов пройдут уже в октябре 2023 года, а для нотариусов в ноябре 2023 года.

В течение действия моратория Минюстом кардинально модифицирован формат экзаменов, проведен полный аудит технической системы проведения экзаменов, и внедрены механизмы аутсорсингового обслуживания и контроля (для исключения внешнего вмешательства), проведена инвентаризация экзаменационных вопросов с увеличением общего количества в 4 раза.

При этом список вопросов (2610), впервые, размещен в открытом доступе вместе с вариантами тестовых ответов. Это позволит исключит коррупционную практику, когда ответы могли незаконно предоставляться отдельным претендентам по предварительному сговору.

Теперь экзамены на получение лицензии адвоката или частного нотариуса будут состоять только из одного этапа - тестирования на компьютере, который автоматически определит 100% итоговой оценки претендента. Так, экзамены для лицензии нотариуса теперь не включают этапы собеседования и практического задания.

Дополнительно Минюст привлечет внешнюю аутсорсинговую команду (вне экзаменационной комиссии) для организации и аудита тестовой платформы, и экзамены будут транслироваться онлайн со звуком на страницах Минюста в YouTube и Facebook.

Первые экзамены для получения лицензии адвоката назначены на третью декаду октября 2023 года (уведомления направлены Минюстом первым 76 претендентам). На данный экзамен приглашены допущенные претенденты, чьи документы были приняты в мае и в июне 2022 года.

До 31 декабря 2023 года планируется проведение экзаменов для допущенных претендентов, чьи документы были приняты с мая по декабрь 2022 года и с января по июнь 2023 года.

В то же время, первые экзамены для получения лицензии нотариуса назначены на третью декаду ноября 2023 года (претендентам будет направлено соответствующее уведомление).

При этом, до 31 декабря 2023 года планируется проведение экзаменов для всех претендентов, чьи документы были приняты Минюстом до 2 квартала 2023 года включительно (и в течение 1 квартала 2024 года будут проведены экзамены для лиц, чьи документы были приняты до 31 декабря 2023 года).