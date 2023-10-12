MegaCom переходит Государственному банку развития. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в рамках Программы приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике на 2023-2025 годы, утвержденной Жогорку Кенешем, 11 октября 2023 года Государственным агентством по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР проведен электронный аукцион.

По результатам аукциона государственный пакет акций ЗАО "Альфа Телеком" переходит в качестве активов и капитализации в ОАО "Государственный банк развития", 100% принадлежащий государству, что никоим образом не отразится на деятельности компании и качестве предоставляемых услуг для абонентов, а будет только способствовать более эффективному вливанию инвестиций, что положительным образом скажется на технологическом развитии компании.

По информации сотового оператора, "MEGA продолжит курс, взятый на динамичное развитие. Работа по совершенствованию деятельности компании и повышению качества связи будет продолжена. Будет более интенсивно развиваться инфраструктура связи и концентрироваться на дальнейшем расширении охвата сети, особенно в труднодоступных районах Кыргызстана. Сотовый оператор также продолжит уделять колоссальное внимание сфере Fintech.