В Бишкеке задержан сотрудник налогового органа за вымогательство

В Бишкеке задержан главный инспектор отдела специального налогового режима УГНС. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 11 октября 2023 года в рамках уголовного дела, с санкции суда, проведены специальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан главный инспектор отдела специального налогового режима УГНС по Ленинскому району города Бишкек Б.М.С., организовавший систематический теневой сбор денежных средств от субъекта малого и среднего бизнеса под угрозой различных налоговых проверок при преступном содействии посредника "Дж.Р.К.", путем склонения предпринимателя осуществления денежных переводов посредством электронных платежных систем.

В ходе следственно-оперативных мероприятий Б.М.С. и Дж.Р.К. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие процессуальные мероприятия.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости создания различных фактов незаконных препятствий ведению предпринимательской деятельности со стороны фискальных органов, подрывающих инвестиционный климат и здоровую бизнес среду, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в рамках действующего законодательства КР.