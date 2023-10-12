Президент России возложил цветы в мемориальном комплексе "Ата-Бейит"

Глава РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в Бишкеке.

По возвращению в Госрезиденцию президенты двух стран проведут встречу в расширенном формате с представителями правительств и бизнеса.

Напомним, в Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин по приглашению Садыра Жапарова. В Госрезиденции состоятся переговоры в узком и широком формате. На них обсудят широкий спектр вопросов. Завтра, 13 октября, глава РФ примет участие в заседании Совета Глав государств-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в городе Бишкеке под председательством Кыргызстана.