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Президент России возложил цветы в мемориальном комплексе "Ата-Бейит"

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- Виктория Гунгер
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Глава РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в Бишкеке.

По возвращению в Госрезиденцию президенты двух стран проведут встречу в расширенном формате с представителями правительств и бизнеса.

Напомним, в Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин по приглашению Садыра Жапарова. В Госрезиденции состоятся переговоры в узком и широком формате. На них обсудят широкий спектр вопросов. Завтра, 13 октября, глава РФ примет участие в заседании Совета Глав государств-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в городе Бишкеке под председательством Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/432850
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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