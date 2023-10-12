На учениях ОДКБ представили новый АК-12 и станцию радиопомех "Драгун-8"

На проходящем в Кыргызстане совместном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" была организована выставка современных вооружений миротворческого контингента. Как рассказали NEWS.ru представители Минобороны России, наибольший интерес среди новинок вызывают автомат АК-12, радиокомплекс "Гранит" и станция радиопомех "Драгун-8".

Здесь представлены наиболее интересные образцы - от ножей и пистолетов до антидроновых ружей. Все, чем мы гордимся и что хотим показать нашим коллегам по ОДКБ. Выставка привлекает внимание участников учений из разных стран, входящих в организацию. Наибольший интерес вызывают автомат АК-12, радиокомплекс "Гранит" и станция радиопомех "Драгун-8". Такая станция осуществляет подавление каналов управления и бортовых радионавигационных систем беспилотных летательных аппаратов, - рассказал лейтенант ВС РФ с позывным Орел.

Он также отметил, что дальность радиоподавления станции составляет четыре км и работать станция может круглосуточно, просто подключившись к сети в 220 вольт.

Ранее на совместном учении впервые применили ударный беспилотник "Муха". В ходе отработки практических действий расчет БПЛА получил координаты целей и нанес удар. По словам представителей Минобороны России, "Муха" способна нести полезную нагрузку массой около пяти килограммов и находиться в воздухе 30 минут. Кроме ударов по противнику, дрон может вести разведку, будучи оборудован камерой с 30-кратным приближением. Также дрон устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

https://news.ru/cis/na-ucheniyah-odkb-ustroili-vystavku-sovremennyh-vooruzhenij-mirotvorcev/