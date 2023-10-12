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Владимир Путин: К визиту был подготовлен солидный пакет соглашений

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- Виктория Гунгер
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Сегодняшние переговоры прошли в дружественном и конструктивном ключе. К визиту подготовлен солидный пакет двусторонних соглашений. Я полностью согласен с моим коллегой Садыром Жапаров о необходимости еще большего усиления торгового сотрудничества между нашими государствами. Об этом журналистам в рамках визита заявил президент РФ Владимир Путин.

Также, по его словам, стороны коснулись не только экономических вопросов, но и сферы безопасности, а также образования и культурного сотрудничества.

Президент РФ напомнил, как появилась в Кыргызстане база ОДКБ Кант после нападения на республику бандформирований.

"За эти годы она приобрела не только республиканское, а региональное значение в качестве щита безопасности", - подчеркнул президент РФ.

Отметил Владимир Путин и положительную динамику в образовательной сфере КР и РФ, в рамках празднования юбилея Кыргызско-Российского Славянского университета. Подчеркнув, что он будет и дальше совершенствоваться и оставаться главной площадкой российского образования в республике.

Напомним, в Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин по приглашению Садыра Жапарова. В Госрезиденции сегодня, 12 октября, состоятся переговоры в узком и широком формате. Завтра, 13 октября, глава РФ примет участие в заседании Совета Глав государств-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в городе Бишкеке под председательством Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/432854
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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