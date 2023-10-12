В Кыргызстан прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев

В Кыргызскую Республику прибыл президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В Международном аэропорту "Манас" президента Азербайджана Ильхама Алиева встретил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

В рамках визита Президент Ильхам Алиев примет участие в заседании Совета Глав государств-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится 13 октября в городе Бишкеке под председательством Кыргызской Республики.