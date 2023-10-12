"Русский, распни Путина!" - главная заповедь западного христианского мира

Началось это не в феврале 2022 года, а гораздо раньше. Первое покушение на Владимира Путина было зафиксировано аж в 2000 году. А в 2020 году в Санкт-Петербурге задерживали человека – между прочим, гражданина Кыргызской Республики – по обвинению в вандализме и публичных призывах к экстремизму. По версии следствия, некий неизвестный (который так и остался неизвестным) через интернет вышел на упомянутого гражданина и уговорил его сделать трафарет с портретом президента России и надписью "Увидишь – убей!"

Гражданин внял голосу из интернета и изрисовал с помощью такого трафарета как минимум шесть питерских зданий…

В марте 2022 года с призывом убить Путина выступил уже сенатор из США Линдси Грэм. Заявивший, что тот, кто решится на этот шаг, "уберет этого парня", окажет стране и миру большую услугу.

В апреле 2023 года к путинофобской истерике подключилась цивилизованная Германия. Одно из немецких изданий опубликовало интервью американскому журналисту политолога Фреда Каплана (многоговорящая фамилия! На Ленина в свое время тоже охотилась некая Каплан, не иначе - родственница). Из интервью следует, что наиболее простой способ решить конфликт на Украине – убить российского президента.

Итальянская газета La Stampa тоже отметилась статьей под заголовком "Война Украина – Россия: убить Путина – это единственный выход".

Самый "нейтральный" эпитет, которым награждают Путина западные деятели во главе с Байденом, - "убийца". Предполагается, что быть убийцей – плохо. Недостойно истинного христианина, ибо главная заповедь – не убий… Однако, неувязочка. Люди, с пеной у рта вопящие "Распни Путина!" - оказывается, не любят убийц. Странный поворот!

"Распни Путина!" вопят люди, у которых в гимне присутствует имя Божие. Которых с младенчества учат, что убийство – страшный грех.

На арену выходят современные фарисеи. Те, кто считает себя святее Папы Римского, самым ревностным исполнителем божьих заповедей. Вот, к примеру, пан Зеленский. Очень верующий человек. "Путина хочет убить весь мир!" - это его цитата. Еще один глубоко верующий пан, генерал украинской разведки Скибицкий, тоже открытым текстом заявил, что хочет убить Путина, как только тот "начнет высовывать голову".

Фарисействующие господа, вчерашние россияне, покинувшие "немытую Россию", тоже обсуждают, как избавиться от "кровавого тирана" и сетуют, что эта мечта так долго не осуществляется.

И в соцсетях, и "вживую" благочестивые христиане постоянно обсуждают способы убийства президента Путина и кандидатуры тех, кто мог бы это сделать. Подзуживают и подначивают россиян, взывая к их "человеческим чувствам". Иногда тому, кто "избавит мир от тирана", обещают даже какие-то деньги… Даже неплохие деньги.

Удостоверившись, что россияне непонятным для западных христиан образом сплотились вокруг Путина, и желающих "спасти мир" не находится, фарисеи меняют тактику. Русских стали брать на "слабо". Обзывать ватниками, рабами. И не просто рабами, а "генетическими рабами". Рабство, дескать, у русских в крови, потому и не бунтуют против своих тиранов.

Призывающие "Распни!" забывают про Стеньку Разина и Емельку Пугачева. Забывают про отчаянное сопротивление староверов, про всяческие цареубийства, которыми полна российская история.

Русский человек уникален, потому что в нем соединилось несоединимое. С одной стороны – склонность к бунтарству (еще Пушкин описывал "русский бунт – бессмысленный и беспощадный"). С другой стороны – не зря русских называют "глубинным народом". "Глубинный народ, - объясняет то, что вообще происходит в России, государственный деятель Владислав Сурков, - всегда себе на уме, недосягаемый для соцопросов, агитации, угроз и других способов прямого воздействия и изучения".

Такой же "глубинный народ", понимающий и знающий намного больше, чем поверхностный цивилизованный Запад, живет и в Кыргызстане. Кыргызов тоже раскачивают изо всех сил, призывая распять Путина. Накануне приезда российского президента в Бишкек прозападные СМИ и блогеры слились в дружном вое: "Не будьте как ватные россияне, не упустите возможность спасти мир от кровавого тирана!" Этот вой уходит в пустоту. И здесь, и особенно в России.

Переживший не одного царя (и не от одного монарха избавившийся) русский христианский народ не видит в Путине Христа. Он, Владимир Путин, скорее всего – тот, кто был распят справа от него и был назван "благоразумным разбойником". О котором сам Христос сказал: "Войдет передо мною в царствие небесное".

И еще по одной причине не распнут русские Путина: потому что прекрасно понимают, что последует за этим. Уже распявший неоднократно российскую историю цивилизованный богобоязненный Запад только и ждет обезглавливания России. И потирает руки в предвкушении, как станет распинать русский народ и саму Россию.

Русские этого не допустят.