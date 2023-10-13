В Кыргызстане состоится первый арт-фестиваль в метавселенной

В Кыргызстане пройдет первый арт-фестиваль в метавселенной, приуроченный к 16-дневной кампании против насилия в отношении девочек и женщин. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, арт-фестиваль "AIYM" предоставит возможность для кыргызстанских художниц и художников заявить о себе через продвижение культурного кода, переосмысление образов женщин и освоение технологий. Также участницы и участники смогут представить свои работы в виде NFT (Non-fungible token - невзаимозаменяемых токенов, технология регистрирования авторских прав и правообладания на блокчейн) в тематическом пространстве, созданном в метавселенной.

Целью арт-фестиваля "AIYM" является привлечение внимания к ценностям гендерного равенства и переосмыслению ролей женщин с использованием искусства и Web3-технологий. Фестиваль будет проводиться в гибридном формате: оффлайн-мероприятие и выставка в метавселенной Spatial.io, где все работы будут представлены в виде NFT.

Основные цели проекта включают в себя:

• расширить представленность кыргызстанской айдентики в метавселенных;

• дать площадку художницам и художникам для переосмысления роли женщин в современных реалиях;

• показать, как Web3-технологии могут быть использованы креаторками и креаторами для развития и монетизации искусства - "Арт как стартап".

Фестиваль "AIYM" запланирован на ноябрь 2023 года и продлится 5 дней. Чтобы креаторам было понятнее и легче ориентироваться в сфере NFT и метавселенных, для отобранных участниц и участников будет проведена подготовительная образовательная программа в формате NFT-инкубатора со спикерами и менторами с 9 по 13 октября (язык обучения - русский).

В дополнение к NFT-инкубатору перед фестивалем будет проведен марафон Web3-навыков для всех желающих с 16 октября по 13 ноября, а также выпущена серия видео- и аудиоподкастов с художницами о переосмыслении ролей женщин через творчество.

Во время фестиваля ожидается выставка работ, мастер-классы, квест в метавселенной на развитие гендерной чувствительности и розыгрыш призов для победителей.

После завершения активной фазы арт-фестиваля работы продолжат служить объектами цифрового арт-активизма.