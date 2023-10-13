Погода
$ 89.10 - 89.22
€ 93.44 - 94.44

В Кыргызстане состоится первый арт-фестиваль в метавселенной

278  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане пройдет первый арт-фестиваль в метавселенной, приуроченный к 16-дневной кампании против насилия в отношении девочек и женщин. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, арт-фестиваль "AIYM" предоставит возможность для кыргызстанских художниц и художников заявить о себе через продвижение культурного кода, переосмысление образов женщин и освоение технологий. Также участницы и участники смогут представить свои работы в виде NFT (Non-fungible token - невзаимозаменяемых токенов, технология регистрирования авторских прав и правообладания на блокчейн) в тематическом пространстве, созданном в метавселенной.

Целью арт-фестиваля "AIYM" является привлечение внимания к ценностям гендерного равенства и переосмыслению ролей женщин с использованием искусства и Web3-технологий. Фестиваль будет проводиться в гибридном формате: оффлайн-мероприятие и выставка в метавселенной Spatial.io, где все работы будут представлены в виде NFT.

Основные цели проекта включают в себя:

• расширить представленность кыргызстанской айдентики в метавселенных;

• дать площадку художницам и художникам для переосмысления роли женщин в современных реалиях;

• показать, как Web3-технологии могут быть использованы креаторками и креаторами для развития и монетизации искусства - "Арт как стартап".

Фестиваль "AIYM" запланирован на ноябрь 2023 года и продлится 5 дней. Чтобы креаторам было понятнее и легче ориентироваться в сфере NFT и метавселенных, для отобранных участниц и участников будет проведена подготовительная образовательная программа в формате NFT-инкубатора со спикерами и менторами с 9 по 13 октября (язык обучения - русский).

В дополнение к NFT-инкубатору перед фестивалем будет проведен марафон Web3-навыков для всех желающих с 16 октября по 13 ноября, а также выпущена серия видео- и аудиоподкастов с художницами о переосмыслении ролей женщин через творчество.

Во время фестиваля ожидается выставка работ, мастер-классы, квест в метавселенной на развитие гендерной чувствительности и розыгрыш призов для победителей.

После завершения активной фазы арт-фестиваля работы продолжат служить объектами цифрового арт-активизма.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432864
Теги:
гендер, искусство, насилие, фестиваль, художник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  