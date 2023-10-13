Маркирована популярная тропа к озеру Ала-Коль

Самая популярная тропа Кыргызстана находится в окрестностях Каракола. Ежедневно по ней проходят сотни туристов, в основном зарубежных. Тропа соединяет три ущелья – Каракольское, Алтын-Арашан и Келдике и выходит к знаменитому озеру Ала-Коль. Длина кругового маршрута - сорок километров, он достаточно сложный и даже у опытных туристов его прохождение занимает несколько дней.

Эта тропа очень популярна у велосипедистов, которые приезжают сюда из разных стран, и у альпинистов, направляющихся в альплагерь и готовящихся к восхождению на окрестные пики. Пешие туристы могут как преодолеть весь маршрут, так и ограничиться подъемом в одно из ущелий. На пути еловые леса, термальные источники, родники, гроты, в том числе знаменитое Ласточкино гнездо. У этого маршрута много ответвлений, ведущих к другим ущельям. Несмотря на то, что комфортнее ходить по тропе в теплое время года, зимой она тоже не пустует – на смену велосипедистам приходят лыжники и любители ski-туров.

Все туристы с восторгом восприняли установку указателей на маршруте. На тропе также поставили стенды с информацией и сделали маркировку. Это был самый масштабный проект по обустройству экотропы.

Тропа к озеру Ала-Коль стала двадцать третьей экотропой, которую обустроил Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике. На этот раз работа проводилась при поддержке Полномочного Представительства Иссык-Кульской области, Дестинации Каракол, Национального природного парка "Каракол", Каракольского лесхоза и швейцарского проекта "Устойчивое развитие зимнего туризма в КР" Helvetas/Kyrgyzstan.