В Кыргызстан прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту "Манас" высокошло гостя ввстретил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан в рамках участия в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится 13 октября в городе Бишкеке в рамках председательствования Кыргызской Республики в СНГ