Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ после переговоров с Путиным

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 12 октября сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В нем президент отметил:

"Для меня большая радость принимать президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с официальным визитом.

Очень рад, что спустя 5 месяцев после моего официального визита в Россию, уважаемый Владимир Владимирович, совершает ответный официальный визит, который еще раз свидетельствует о прочности межгосударственных отношений между Кыргызстаном и Россией.

Хочу с удовлетворением сказать, что договоренности, достигнутые во время нашей московской встречи, уже реализуются. Мы с уважаемым Владимиром Владимировичем провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими государствами – стратегическими партнерами.

Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества.

Подписанные двусторонние документы являются наглядным этому подтверждением.

Мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется.

В этой связи, договорились принять меры по его дальнейшему увеличению и выйти на амбициозный уровень взаимной торговли в размере 5 млрд долларов США.

В рамках переговоров мы отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства.

В этом ключе договорились активизировать работу Правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия.

Мы сегодня также подчеркнули важность действующих между нашими странами механизмов для всестороннего развития двух сторон.

В частности, Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и Российско-Кыргызского фонда развития.

С удовлетворением хотел бы отметить положительные итоги Десятой юбилейной Кыргызско-Российской межрегиональной конференции на тему промышленной кооперации, состоявшейся накануне в городе Джалал-Абад с участием представителей регионов и бизнес-сообществ наших стран. Хочу подчеркнуть, что данная площадка имеет высокую востребованность и большой потенциал. Приятно отметить, что по итогам конференции подписаны документы и контракты на общую сумму, превышающие 3 млрд 500 млн долларов США.

Также хочу отметить, что мы придаем огромное значение развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с Россией.

В этом плане хотел бы отметить роль Кыргызско-Российского Славянского университета, который за прошедшие 30 лет своего функционирования стал одним из лидеров в области высшего образования и науки в Кыргызстане. За прошедшие годы, университет выпустил большое количество высококвалифицированных специалистов, успешно работающих в Кыргызстане, России и других странах мира.

Следует отметить, что председательство Кыргызстана в Содружестве Независимых Государств совпало с Годом русского языка как языка межнационального общения в СНГ и объявлением города Санкт-Петербург культурной столицей Содружества в 2023 году.

Мы также обсудили чествование 95-летия выдающего писателя планетарного масштаба Чынгыза Торокуловича Айтматова.

В области безопасности мы отметили положительную роль Объединенной российской военной базы в городе Кант и высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, кибербезопасности и другими формами транснациональной организованной преступности как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Особой актуальностью выделяется кыргызско-российское взаимодействие в рамках ЕАЭС. Мы приложим все усилия для дальнейшего углубления интеграционных процессов и достижения целей Союза.

Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений", - говорится в заявлении Садыра Жапарова.