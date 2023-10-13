Погода
$ 89.10 - 89.22
€ 93.44 - 94.44

Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ после переговоров с Путиным

243  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 12 октября сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В нем президент отметил:

"Для меня большая радость принимать президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с официальным визитом.

Очень рад, что спустя 5 месяцев после моего официального визита в Россию, уважаемый Владимир Владимирович, совершает ответный официальный визит, который еще раз свидетельствует о прочности межгосударственных отношений между Кыргызстаном и Россией.

Хочу с удовлетворением сказать, что договоренности, достигнутые во время нашей московской встречи, уже реализуются. Мы с уважаемым Владимиром Владимировичем провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими государствами – стратегическими партнерами.

Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества.

Подписанные двусторонние документы являются наглядным этому подтверждением.

Мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется.

В этой связи, договорились принять меры по его дальнейшему увеличению и выйти на амбициозный уровень взаимной торговли в размере 5 млрд долларов США.

В рамках переговоров мы отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства.

В этом ключе договорились активизировать работу Правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия.

Мы сегодня также подчеркнули важность действующих между нашими странами механизмов для всестороннего развития двух сторон.

В частности, Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и Российско-Кыргызского фонда развития.

С удовлетворением хотел бы отметить положительные итоги Десятой юбилейной Кыргызско-Российской межрегиональной конференции на тему промышленной кооперации, состоявшейся накануне в городе Джалал-Абад с участием представителей регионов и бизнес-сообществ наших стран. Хочу подчеркнуть, что данная площадка имеет высокую востребованность и большой потенциал. Приятно отметить, что по итогам конференции подписаны документы и контракты на общую сумму, превышающие 3 млрд 500 млн долларов США.

Также хочу отметить, что мы придаем огромное значение развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с Россией.

В этом плане хотел бы отметить роль Кыргызско-Российского Славянского университета, который за прошедшие 30 лет своего функционирования стал одним из лидеров в области высшего образования и науки в Кыргызстане. За прошедшие годы, университет выпустил большое количество высококвалифицированных специалистов, успешно работающих в Кыргызстане, России и других странах мира.

Следует отметить, что председательство Кыргызстана в Содружестве Независимых Государств совпало с Годом русского языка как языка межнационального общения в СНГ и объявлением города Санкт-Петербург культурной столицей Содружества в 2023 году.

Мы также обсудили чествование 95-летия выдающего писателя планетарного масштаба Чынгыза Торокуловича Айтматова.

В области безопасности мы отметили положительную роль Объединенной российской военной базы в городе Кант и высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, кибербезопасности и другими формами транснациональной организованной преступности как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Особой актуальностью выделяется кыргызско-российское взаимодействие в рамках ЕАЭС. Мы приложим все усилия для дальнейшего углубления интеграционных процессов и достижения целей Союза.

Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений", - говорится в заявлении Садыра Жапарова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432869
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  