В Кыргызстан прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон

В Кыргызскую Республику прибыл президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В Международном аэропорту "Манас" Президента Таджикистана Эмомали Рахмона встретил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Отметим, Президент Таджикистана прибыл в страну для участия в заседании Совета Глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдёт 13 октября текущего года в городе Бишкек в рамках председательствования Кыргызской Республики в СНГ.