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Президенты Кыргызстана и Таджикистана встретились на саммите в Бишкеке

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 октября, в рамках заседания Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ СГГ), проходящего в г. Бишкек, встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, широкий спектр тем, в том числе и вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Они также обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня и предстоящего заседания СГГ СНГ.

Главы государств подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога для укрепления добрососедства между двумя странами и народами, выразив готовность к открытой и обстоятельной беседе по всем направлениям двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/432873
Теги:
президент, саммит, СНГ, Таджикистан, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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