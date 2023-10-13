Где в Бишкеке можно приобрести уголь: адреса и цены

В настоящее время государственное предприятие "Кыргызкөмүр" в рамках графика осуществляет регулярные поставки угля населению и г. ТЭЦ Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, со стороны ГП "Кыргызкомур" организована точка продажи угля по доступным ценам то есть 4700 сом по адресу Ден-Сяопина 306 б. уголь поставляется вагонами на сегодня имеется 800 тонн.

Следует отметить что для бюджетных организаций, социальных объектов и населения уголь отгружается со 2 сентября 2023 года и ежесуточно отгружается уголь порядка 5,0- 6,0 тыс.тн или 200-250 автомашин.

Кроме этого, в ближайшие дни ожидается поступление угля большегрузным автомашинами по нижеследующим адресам по цене 4700 сом. -Мурманская 126;

-Алыкулова 6 б;

-Алматинская-Объездная (на пересечении);

-село Нижняя Аларча (по ул. Курманалиева б/н).

Министерство энергетики КР напоминает о необходимости своевременной закупки угля к осенне-зимнему периоду.