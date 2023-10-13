Погода
$ 89.10 - 89.22
€ 93.44 - 94.44

Где в Бишкеке можно приобрести уголь: адреса и цены

74  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящее время государственное предприятие "Кыргызкөмүр" в рамках графика осуществляет регулярные поставки угля населению и г. ТЭЦ Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, со стороны ГП "Кыргызкомур" организована точка продажи угля по доступным ценам то есть 4700 сом по адресу Ден-Сяопина 306 б. уголь поставляется вагонами на сегодня имеется 800 тонн.

Следует отметить что для бюджетных организаций, социальных объектов и населения уголь отгружается со 2 сентября 2023 года и ежесуточно отгружается уголь порядка 5,0- 6,0 тыс.тн или 200-250 автомашин.

Кроме этого, в ближайшие дни ожидается поступление угля большегрузным автомашинами по нижеследующим адресам по цене 4700 сом. -Мурманская 126;

-Алыкулова 6 б;

-Алматинская-Объездная (на пересечении);

-село Нижняя Аларча (по ул. Курманалиева б/н).

Министерство энергетики КР напоминает о необходимости своевременной закупки угля к осенне-зимнему периоду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432874
Теги:
Кыргызстан, цены на уголь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  