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Путин: Отношения стран СНГ строятся только на принципах партнерства

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- Виктория Гунгер
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Содружество остаётся надёжным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества. Об этом глава РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе.

"В рамках этой организации государства – участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Это вроде такая расхожая дипломатическая формулировка, но за ней стоят реальные дела и реальное состояние наших отношений. Так оно на самом деле и есть", – подчеркнул глава Российского государства.

Президент РФ также отметил, что меняется структура российской экономики.

"Мы таких структурных изменений давно не наблюдали. Я уже говорил, в структуре роста у нас три процента остаётся за нефтегазовым сектором и 43 процента приходится на промышленное производство. То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, – не всё, конечно, это невозможно сделать всё в один "удар", но многое уже начинает производиться в Российской Федерации. Это так или иначе, безусловно, сказывается на всех участниках экономической деятельности на всём пространстве СНГ", - подчеркнул он.

Ацентировал глава РФ внимание и на попытках отдельных государств оказывать давление на союзников России.

"Мы прекрасно понимаем, чего греха таить, – это касается не только СНГ, а всех партнёров России – на всех пытаются поддавить, если не сказать, напугать, запугать, покомандовать кем-то. Лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, – всё-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами. Исходя из этого, надеюсь, мы будем строить отношения и в будущем. Наоборот, мы видим: чем грубее попытка на кого-то надавить, тем меньшего успеха достигают те, кто пытается это делать", – заявил Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 13 октября, в Бишкеке проходит саммит глав государств СНГ. В Бишкеке с официальным визитом прибыли президенты Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Белоруссии и России.


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URL: https://www.vb.kg/432878
Теги:
Россия, СНГ, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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