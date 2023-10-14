В Швеции впервые вынесли обвинительный приговор за сожжение Корана

Мужчина, который сжег Коран в Швеции, впервые признан шведским судом виновным в разжигании межэтнической ненависти и приговорен к условному сроку, пишет Би-би-си.

Это – первый случай, когда сожжение Корана привело к судебному приговору. Ранее шведская прокуратура не выдвигала обвинений против подобных протестов, заявляя, что эта акция подпадает под законодательство о свободе слова и самовыражения.

Окружной суд Линчёпинга в центральной Швеции признал 27-летнего мужчину виновным в "агитации против этнической группы", заявив, что его действия "нацелены на мусульман, а не на ислам как религию" и "вряд ли можно сказать, что их целью была объективная и беспристрастная дискуссия".

В сентябре 2020 года этот мужчина записал видеоклип возле собора Линчёпинга, на котором было показано, как он сжигает на гриле завернутый в бекон Коран, над которым прикреплена надпись с уничижительным замечанием в адрес пророка Мухаммеда.

Мужчина опубликовал видео в социальных сетях - Твиттере (теперь переименован в X) и YouTube.

Ультраправая песня

Одним из главных аргументов против подсудимого оказалось то, что в качестве музыкального сопровождения он выбрал песню "Remove Kebab" ("Убери кебаб").

У нее довольно мрачная история. Она появилась во время Балканских войн 90-х годов XX века с первоначальным названием "Караджич, веди сербов своих". Припев же был взят на вооружение крайне правыми группировками и в других странах как призыв к религиозной чистке мусульман.

Слова "Убери кебаб" были написаны на одном из ружей Брентона Тарранта, учинившего массовую стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, в результате которой 51 человек погиб и более 40 получили ранения. Таррант также разместил в интернете видео, на котором заснял себя на пути к месту резни. На нем отчетливо слышно, что в его машине играет эта песня.

Поэтому суд особо отметил что "эта музыка тесно связана с нападением в Крайстчерче в 2019 году".

Мужчина утверждал, что никаких правонарушений не совершал, а его действия представляли собой всего лишь критику ислама как религии.

Суд, однако, этот довод не принял: "Суд считает, что выбранная музыка к фильму такого содержания не может быть истолкована иначе, чем как угроза в адрес мусульман с намеком на их веру, - говорится в заключении. - Содержание фильма и форма его публикации таковы, что становится ясно, что основной целью ответчика не могло быть ничто иное, кроме как выражение угроз и презрения".

Сожжение священных книг и свобода слова

Это – не единственный случай сожжения Корана в Швеции. Самым резонансным стал январский эпизод, когда Коран у посольства Турции сжег гражданин Дании Расмус Палудан – ультраправый политик, основавший антиисламскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс").

Полиция Швеции разрешила ему провести акцию у турецкого посольства в Стокгольме, но не санкционировала сожжение Корана. Палудан запрет проигнорировал и Коран все-таки сжег.

Этим летом полиция страны, после того, как эпизоды сожжения Корана вызывали осложнения в отношениях Швеции с мусульманскими странами (в том числе и с Турцией, которая использовала этот эпизод как повод для затягивания принятия Швеции в НАТО), стала отклонять подобные заявки на проведение протеста.

Разрешения запрашивались и на демонстративное сожжение других священных книг, включая Библию и Тору, которую намеревались сжечь у посольства Израиля.

Правительство Швеции осквернение священных книг осуждало, но неоднократно отмечало, что эти действия не противоречат законам страны.

Не далее как в 2020 году прокурор София Сирен закрыла предварительное расследование по делу о разжигании ненависти через осквернение Корана, заявив: "Невозможно доказать, что было совершено преступление. Сжигание Корана само по себе не является противозаконным".

В том же году 15 мусульманских групп в Стокгольме потребовали запретить сожжения религиозных текстов и высмеивание религиозных верований.

"Мы не хотим, чтобы в Швеции можно было бы по закону сжигать священные книги, такие как Коран, Библия и еврейские писания", - заявил Хусейн Фарах Варсаме, который в то время был имамом мечети в стокгольмском районе Ринкебю.