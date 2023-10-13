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На саммите СНГ в Бишкеке учреждена Организация по изучению русского языка

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- Виктория Гунгер
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Год назад было принято решение о создании Организации по изучению русского языка. Была организована разработка проектов, проведено шесть заседаний. Теперь подписываются документы. Об этом на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств заявил генсекретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, организация является международной и нерассчитанной на привлечение прибыли.

"Ее главная цель – укрепление задач по продвижению русского языка, как языка межнационального общения, поддержка обучения русскому языку, взаимодействие с общественными организация стран. Это поможет укрепить научную и педагогическую базу по изучению русского языка. Организация будет переводить классиков на русский и обратно на языки стран-участниц, помогать с учебными пособиями", - пояснил Лебедев.

Высшим органам организации станет Министерская конференция. Она будет создана из заинтересованных министерств стран-государств. Местом ее пребывания станет российский город Сочи. Заинтересованные государства, не входящие в СНГ, могут получить статус наблюдателя в этой организации.

"Ее деятельность будет способствовать сближению стран, культурному обогащению, дружбе и взаимопониманию между нашими государствами", - добавил генсекретарь СНГ.

Напомним, сегодня, 13 октября, в Бишкеке проходит саммит глав государств СНГ. В Бишкеке с официальным визитом прибыли президенты Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Белоруссии и России.


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URL: https://www.vb.kg/432880
Теги:
Россия, русский язык, СНГ, Кыргызстан
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