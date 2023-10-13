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Жапаров отметил вклад Мирзиёева в решение приграничных проблем

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- Виктория Гунгер
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Шавкат Мирзиёев внес большой вклад в развитие СНГ и отношений с Кыргызстаном. Благодаря его личным усилиям создана атмосфера взаимного доверия, продвижению взаимной торговли и инвестиций, транспортной и водно-энерегетической инфраструктуры. Об этом на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств заявил глава КР Садыр Жапаров.

Глава КР отметил, что удалось завершить делимитацию границ, придать импульс решению приграничных проблем, которые оставались нерешенными в течение многих лет.

"Такая конструктивная политика отражается в успешной деятельности СНГ. Среди важных направлений по инициативе президента РУ повышает гармонизации регламента, меры по устранению барьеров во взаимной торговли, а также благоприятной жизни нардов СНГ. Именно поэтому мы сегодня награждаем Шавката Мирзиёева Почетным знаком СНГ", - отметил он.

Напомним, сегодня, 13 октября, в Бишкеке проходит саммит глав государств СНГ. В Бишкеке с официальным визитом прибыли президенты Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Белоруссии и России.


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URL: https://www.vb.kg/432881
Теги:
СНГ, Узбекистан, Кыргызстан
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