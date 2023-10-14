Погода
$ 89.08 - 89.22
€ 93.27 - 94.27

В Бишкеке стартует выставка "Ааламга жол айылдан башталат"

208  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

17 октября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева стартует выставка "Ааламга жол айылдан башталат". Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, эта выставка имеет совершенно особый смысл. Она посвящена двум важным датам: Международный день сельских женщин (15 октября) и Всемирный день продовольствия (16 октября).

Оба эти международных праздника призваны привлечь внимание к таким вопросам, как продовольственная безопасность, развитие эффективного сельского хозяйства и сельских регионов, и конечно расширение прав и возможностей женщин, живущих в селах.

Выставка организуется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. На ней представлены картины из коллекции Кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Гапара Айтиева, посвященные развитию сельского хозяйства в нашей стране. Также на выставке будут представлены рисунки детей занимающихся творчеством под руководством преподавателя Марии Бочко.

В экспозиции выставки посвящённой Международному дню сельских женщин и Всемирному дню продовольствия представлены около 30 произведений, 20 авторов, таких как: Тюрин В., Керимбеков К., Кожахметов Д., Игнатьева Д. Осмонов А., Малеина Е., основных живописных жанров: тематическая картина, портрет и натюрморт, обширного хронологического периода 50-е -90-е годы ХХ века.

Торжественное открытие состоится 17-октября в 11.00.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432882
Теги:
выставка, сельское хозяйство, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  