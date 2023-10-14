В Бишкеке стартует выставка "Ааламга жол айылдан башталат"

17 октября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева стартует выставка "Ааламга жол айылдан башталат". Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, эта выставка имеет совершенно особый смысл. Она посвящена двум важным датам: Международный день сельских женщин (15 октября) и Всемирный день продовольствия (16 октября).

Оба эти международных праздника призваны привлечь внимание к таким вопросам, как продовольственная безопасность, развитие эффективного сельского хозяйства и сельских регионов, и конечно расширение прав и возможностей женщин, живущих в селах.

Выставка организуется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. На ней представлены картины из коллекции Кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Гапара Айтиева, посвященные развитию сельского хозяйства в нашей стране. Также на выставке будут представлены рисунки детей занимающихся творчеством под руководством преподавателя Марии Бочко.

В экспозиции выставки посвящённой Международному дню сельских женщин и Всемирному дню продовольствия представлены около 30 произведений, 20 авторов, таких как: Тюрин В., Керимбеков К., Кожахметов Д., Игнатьева Д. Осмонов А., Малеина Е., основных живописных жанров: тематическая картина, портрет и натюрморт, обширного хронологического периода 50-е -90-е годы ХХ века.

Торжественное открытие состоится 17-октября в 11.00.