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ГКБ №1 города Бишкек пополнилась современным корпусом

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В городской клинической больнице №1 города Бишкек состоялось открытие нового корпуса, в котором разместились приемный блок и консультативно-диагностическое отделение больницы. Об этом сообщает пресс-служба больницы. По ее данным, объект был построен благодаря сотрудничеству администрации медицинского учреждения с общественным объединением "Центр Ас-Сафа".

По словам главного врача больницы Акылбек Мусаева, ранее приемный блок был маленький, неудобный, разные диагностические кабинеты, лаборатории находились в разных местах территории больницы, порой приходилось отправлять больных на диагностику для установления диагноза даже за пределы. Это было неудобно как для пациентов, так и для самих врачей, а также было трудно оказать незначительную оперативную помощь больным, не требующей госпитализации. Теперь же, вновь построенный объект оснащен самой современной медицинской техникой, лабораторно-диагностическим оборудованием, что позволяет не только точно и быстро определить недуг больного, но и сразу же на месте сделать незначительную операцию.

На открытии приняли участие представители ОО "Центр Ас-Сафа" во главе Мухаммадом Абдуррахмаан Альшайа, и Рашидом Якуб Альнафиси, а также другие представители и гости из Кувейта.

Главный врач больницы, доктор мед. наук, профессор Акылбек Мусаев от имени коллектива выразил сердечную и искреннюю благодарность спонсорам за строительство нового корпуса.


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URL: https://www.vb.kg/432889
Теги:
Кувейт, строительство, Бишкек, больница
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