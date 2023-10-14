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Что делать, если в Кыргызстане 37% населения свободно говорит по-русски?

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В эти дни Бишкек принимал не только главу российского государства, но и саммит глав государств СНГ. Предваряя эту встречу буквально на сутки, главы внешнеполитических ведомств стран – участниц СНГ провели совещание, на котором аннонсировали открытие международной организации по русскому языку. Об этом заявил на пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров:

- По этой же теме одобрен документ, который учреждает международную организацию по русскому языку, которая будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав СНГ.

И этот шаг сделан вовремя и как нельзя кстати, ибо, например, в том же Кыргызстане с русским языком есть некоторые проблемы. Особенно это касается сельской местности.

Ещё в 2009 году в сельской школе на изучение русского языка выделялось всего 3,5 часа в неделю. Естественно, это привело к моноязычию. При этом сложилась парадоксальная ситуация. Люди, живущие в небольших городах и сёлах, чаще отдают своих детей в русскоязычные школы. Так, например, по результатам исследования за 2018 год, где опрашивали людей из областей, выяснилось, что 53% родителей отдают детей в русскоязычные школы. А вот за то, чтобы убрать русский язык из программы обучения, высказались всего 16,6%.

Уже в 2020 году на тот момент ещё и.о.президента, премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко пообещал, что русский язык останется официальным, и попросил об увеличении количества русскоязычных учителей в сельских школах Кыргызстана.

В прошлогодней переписи населения проверяли знание русского и кыргызского языков в регионах. Кыргызским языком в стране свободно владеют 75% жителей. Русским же языком в республике свободно владеет 37%. И как ни странно, удручающая ситуация сложилась в южных областях республики. Например, в Ошской области "хорошо" русским языком владеют всего 28,5% населения. В Джалал-Абадской области на языке Пушкина "хорошо" говорит 27,9% населения. Чуть лучше обстоят дела в Баткенской области, там языком Достоевского "хорошо" владеет 29,8%.

Цифры показывают, что русский язык нельзя убирать из программы, а наоборот, надо увеличивать число как русскоязычных классов, так и школ. Ещё в 2019 году СМИ писали, что на юге в русскоязычной школе дети вынуждены учиться в три смены. Тогда об этом заявила вице-спикер парламента Аида Касымалиева: "Например, в селе Куршаб Узгенского района только одна русскоязычная школа - №5 имени Ленина. Там дети учатся в три смены".

Поэтому между Кыргызстаном и Россией заключено соглашение, по которому в Республике будут построены 9 школ.

- Это поистине историческое событие в двусторонних отношениях, и мне доставляет огромное удовольствие быть его свидетелем и участником. Уверен, что эти школы станут не только вторым домом для маленьких граждан нашей республики, которые получат качественное образование, но и создадут дополнительные благоприятные условия для изучения и популяризации русского языка в стране, - подчеркнул глава правительства Акылбек Жапаров.

И, конечно же, не стоит забывать о том, что русский язык – это двигатель экономики. Например, в трудовой миграции знание языка играет значительную роль.

- На уровень оплаты оказывают влияние знание русского языка и квалификация. Итоги исследования показали, что у 14% иностранных работников, которые плохо знают русский язык, заработок на 11% меньше, чем у тех, кто хорошо им владеет, - сказал в интервью Вадим Коженов, глава Федерации мигрантов России.

Есть русская поговорка: в бочке мёда – есть ложка дёгтя. В истории с русским языком "ложкой дёгтя" стало заявление теперь уже министра образования Кыргызской Республики Догдургуль Кендирбаевой: "…придется закрыть классы с русским языком обучения в сельских школах, где нет русской среды. В развитии системы образования они не дают должного качества". 

Правда, поняв оплошность, министр быстро написала пояснение к ранее сказанному: "Родители обращались к нам с просьбой решить эту проблему. Есть факты, когда нет русскоговорящих учителей-предметников и дети продолжают учиться на кыргызском языке. Преподавание на русском языке при отсутствии русскоязычных учителей и учебно-методических комплексов не соответствует принципам гуманной педагогики, мы не можем обеспечить педагогический успех. Я высказала мнение, что правильнее закрывать такой неэффективный класс. Потому что ребенок, которому не хватает языка, не хватает знаний, не может сделать уверенный шаг к новым вершинам".

Видимо, это действительно было "частным мнением", как сказал секретарь Совбеза Марат Иманкулов, продиктованным предыдущими местами работы нового министра.

В любом случае, даже несмотря на такие заявления, Россия всё равно активно присутствует в Кыргызстане. Страна готова вкладывать деньги в образование кыргызских ребятишек. А это ведь самое главное!

Автор: Полина Беккер


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URL: https://www.vb.kg/432890
Теги:
Министерство образования, Россия, русский язык, Кыргызстан
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