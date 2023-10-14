Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе

Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих задержанных в пятницу адвокатов Алексея Навального, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее суд отправил в СИЗО адвокатов Игоря Сергунина и Вадима Кобзева, сообщает РИА новости.

По данным суда, всем им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Все три заседания прошли в закрытом режиме по ходатайству следователя. Поэтому подробности обвинений официально не разглашались.

Тем не менее, сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".