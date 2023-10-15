В Оше стартовал Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта, 17-кратного чемпиона КР Алыма Ажыматова среди спортсменов 2008-2010 года рождения. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия турнира приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, председатель комитета по физической культуре и спорту города Ош Бекдоолот Абакиров, спортсмены, тренера и болельщики.

Состязания в 12 весовых категориях проходят 14 и 15 октября, в которых принимают участие более 400 спортсменов со всех регионов Кыргызской Республики.

Победители и призеры турнира будут награждены ценными призами, медалями, дипломами соответствующих степеней от Городского комитета по физической культуре и спорту города Ош.