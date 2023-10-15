Погода
$ 89.08 - 89.22
€ 93.28 - 94.27

В Оше стартовал Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе

151  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше стартовал Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта, 17-кратного чемпиона КР Алыма Ажыматова среди спортсменов 2008-2010 года рождения. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия турнира приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, председатель комитета по физической культуре и спорту города Ош Бекдоолот Абакиров, спортсмены, тренера и болельщики.

Состязания в 12 весовых категориях проходят 14 и 15 октября, в которых принимают участие более 400 спортсменов со всех регионов Кыргызской Республики.

Победители и призеры турнира будут награждены ценными призами, медалями, дипломами соответствующих степеней от Городского комитета по физической культуре и спорту города Ош.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432895
Теги:
греко-римская борьба, Ош, спорт, турнир
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  