В КРСУ открылась международная студенческая медиаплощадка

В Бишкеке открылась первая международная площадка студенческого Медиацентра Минобрнауки России. Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.

По ее данным, концепцию развития медиацентра презентовала заместитель директора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Анна Гуреева.

"Студенческие СМИ очень нужны университетам, ведь это площадка для выстраивания диалога между руководством вуза и студентами. Кроме того, это формирование позитивного образа вуза и популяризация деятельности молодых ученых. Одним из важных результатов медиафорума стало открытие в КРСУ региональной площадки студенческого Медиацентра Минобрнауки России. Уверена, что она станет центром для повышения квалификации активистов студенческих СМИ и развития информационного сотрудничества российских и кыргызских высших учебных заведений", – отметила Анна Гуреева.

Открытие медиацентра прошло в главном корпусе КРСУ, где собрались студенты-медийщики из 10 российских и Славянских вузов: РАУ, БРУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СФУ, УрФУ, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, СПбГУ, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина и МГУ им. Н.П. Огарева. Участники обсудили планы по работе международной площадки СМЦ и способы коммуникации между ее участниками.

В планах работы площадки – организация студенческих медиафорумов, мастерских по производству контента и встреч с профессионалами в сфере медиа, участие студентов в международных и республиканских мероприятиях.

Студенческий Медиацентр Минобрнауки России - это проект по развитию студенческих СМИ в российских вузах. Его активисты участвуют в образовательных мероприятиях, посещают пресс-туры в регионах страны и работают на главных деловых мероприятиях России.