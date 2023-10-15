Погода
$ 89.08 - 89.22
€ 93.28 - 94.27

В КРСУ открылась международная студенческая медиаплощадка

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке открылась первая международная площадка студенческого Медиацентра Минобрнауки России. Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.

По ее данным, концепцию развития медиацентра презентовала заместитель директора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Анна Гуреева.

"Студенческие СМИ очень нужны университетам, ведь это площадка для выстраивания диалога между руководством вуза и студентами. Кроме того, это формирование позитивного образа вуза и популяризация деятельности молодых ученых. Одним из важных результатов медиафорума стало открытие в КРСУ региональной площадки студенческого Медиацентра Минобрнауки России. Уверена, что она станет центром для повышения квалификации активистов студенческих СМИ и развития информационного сотрудничества российских и кыргызских высших учебных заведений", – отметила Анна Гуреева.

Открытие медиацентра прошло в главном корпусе КРСУ, где собрались студенты-медийщики из 10 российских и Славянских вузов: РАУ, БРУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СФУ, УрФУ, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, СПбГУ, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина и МГУ им. Н.П. Огарева. Участники обсудили планы по работе международной площадки СМЦ и способы коммуникации между ее участниками.

В планах работы площадки – организация студенческих медиафорумов, мастерских по производству контента и встреч с профессионалами в сфере медиа, участие студентов в международных и республиканских мероприятиях.

Студенческий Медиацентр Минобрнауки России - это проект по развитию студенческих СМИ в российских вузах. Его активисты участвуют в образовательных мероприятиях, посещают пресс-туры в регионах страны и работают на главных деловых мероприятиях России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432897
Теги:
вуз, Россия, КРСУ, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  