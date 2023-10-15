Фильм "Кыз Ала Качуу" получил главный приз на азиатском кинофестивале

Кыргызстанский фильм "Кыз ала качуу" (Bride Kidnapping) режиссера Мирлана Абдыкалыкова был объявлен победителем и получил главный приз в конкурсной программе Jiseok 28-го Пусанского международного кинофестиваля, который прошел в Южной Корее с 4 по 13 октября. Об этом сообщают создатели фильма на своей странице в соцсети.

По их данным, жюри конкурса отметили сильное эмоциональное впечатление от просмотра: "Это мощный фильм, который вызывает в нас чувство переживания и волнения, когда он вступает в нашу жизнь".

В рамках фестиваля состоялась мировая премьера фильма с участием международных кинокритиков, которые дали положительные отзывы. В частности, одно из ведущих изданий в индустрии кино Variety отмечает фильм Мирлана Абыкалыкова как "прекрасно сделанный, но жесткий и яростный фильм", Режиссер "переводит свое возмущение в богато снятый документ протеста, который является одновременно захватывающей, характерной драмой и безошибочно яростным, гальванизирующим залпом против массовых насилий, маскирующихся под традицию".

Основанный в 1996 году, Пусанский кинофестиваль на сегодняшний день является крупнейшим азиатским кинофестивалем. В этом году было отобрано 269 фильмов из 70 стран мира. Ежегодно фестиваль привлекает до 7000 профессионалов кино и 1700 представителей прессы участвуют в работе фестиваля и кинорынка, а общее количество гостей составляет около 200 000.

Кроме кыргызского фильма, в эту конкурсную секцию вошли фильмы из Японии, Китая, Индонезии, Бангладеша, Южной Кореи, Тайланда, Шри-Ланки и Филиппин, всего 10 фильмов.

"В новом фильме, через драматичную историю девушки Үмүт режиссер Мирлан Абдыкалыков поднимает актуальную для Кыргызстана тему похищений девушек (ала качуу), пытаясь разобраться в причинах этого явления, роли не только похитителей, но и общества в целом.

Съемки фильма проходили в новостройках Бишкека", - говорится в сообщении киноделов.