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ГКНБ задержал наркоторговцев с 20 кг гашиша и 10 кг опиума

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР в результате реализации длительной спецоперации установлена и пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой тяжелых наркотических средств – гашиша и опия сырец в особо крупном размере по маршруту "РТ-КР-РУ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"11 октября 2023 года в процесс проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на автотрассе Баткен-Ош в Ноокатском районе Ошской области задержаны гражданин РФ Б.С.С. и гражданин КР Р.Х.Э., у которых были обнаружены и изъяты наркотические средства – гашиш общим весом 20 кг и опий сырец общим весом 10 кг.

В рамках досудебного производства в порядке ст.98 УПК КР задержанные взяты под стражу по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанного преступления".


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URL: https://www.vb.kg/432915
Теги:
задержание, наркотики, Кыргызстан, гашиш, опиум
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