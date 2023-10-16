ГКНБ задержал наркоторговцев с 20 кг гашиша и 10 кг опиума

ГКНБ КР в результате реализации длительной спецоперации установлена и пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой тяжелых наркотических средств – гашиша и опия сырец в особо крупном размере по маршруту "РТ-КР-РУ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"11 октября 2023 года в процесс проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на автотрассе Баткен-Ош в Ноокатском районе Ошской области задержаны гражданин РФ Б.С.С. и гражданин КР Р.Х.Э., у которых были обнаружены и изъяты наркотические средства – гашиш общим весом 20 кг и опий сырец общим весом 10 кг.

В рамках досудебного производства в порядке ст.98 УПК КР задержанные взяты под стражу по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанного преступления".