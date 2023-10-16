Россия и Кыргызстан: неразрывных связей становится все больше

Официальный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан проходил на фоне целого ряда событий, нацеленных на усиление интеграционных связей между странами. Так приезд российского лидера предварила X Российско-Кыргызская межрегиональная конференция "Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана", прошедшая в Джалал-Абаде и принесшая республике инвестиционных проектов на $3,5 млрд.

Конференция состоялась с участием главы кабинета министров КР Акылбека Жапарова и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

Акылбек Жапаров, открывая конференцию отметил, что Россия является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. Исторические и союзнические узы, стратегическое партнерство и нахождение в едином интеграционном пространстве - Евразийском экономическом союзе выступают прочным фундаментом многогранного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

В свою очередь Алексей Оверчук подчеркнул, что российско-кыргызское сотрудничество носит многоплановый характер, который отличается близостью подходов к международным и региональным вопросам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов и улучшение качества жизни людей.

"Межрегиональное сотрудничество РФ и КР развивается активными темпами. Торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество с областями Кыргызстана поддерживают более 80 субъектов Российской Федерации", – заявил он.

В программу конференции вошло посещение промышленных объектов Джалал-Абадской области, таких как "Кыргыз Петролеум", ОАО "Кыргызнефтегаз", ОсОО "Майли-Суйский электроламповый завод", работа выставочной экспозиции, а также пленарное заседание и панельные дискуссии на темыпромышленной кооперация и инструментов финансирования российско-кыргызских проектов, развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, перспектив развития индустрии туризма в новых реалиях и другие.

Одним из знаменательный моментов конференции стала торжественная церемония закладки Парка дружбы регионов России и Кыргызстана, первого такого общественно-культурного объекта в Джалал-Абаде. Парк раскинется на площади в семь гектаров. Запланированы площадки для баскетбола и мини-футбола, роллердром и велодорожки.

Вместе с тем, экономические результаты юбилейной конференции превзошли все ожидания кыргызской стороны. В Джалал-Абаде было подписано более 20 документов на $3,5 млрд. При том, что изначально планировалось подписать 17 документов на сумму близкую к $1 млрд.

"Общая стоимость всех подписываемых контрактов превышает $1,2 млрд. Кроме того, подписан документ на $2,3 млрд. Это соглашение особенно важно, оно касается строительства угольной станции в Джалал-Абадской области. Хочу отметить, что проведена большая работа, со всеми сторонами проработаны все детали", - поделился председатель Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

Помимо постройки угольной ТЭС российские инвесторы также намерены вложится и в другие энергетические проекты, такие как мини-гидроэлектростанции, проекты по солнечной и ветровой генерации на общую сумму, по оценочным данным, на $300 млн.

Все договоренности, достигнутые между КР и РФ в рамках X Российско-Кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана" в значительной мере увеличат инвестиционное присутствие российского бизнеса в кыргызской экономике. И это при том, что согласно официальным данным, треть всех накопленных прямых иностранных инвестиций в Кыргызстане и так представляют собой российские капиталовложения.

"Перспективные направления инвестиций, такие как топливно-энергетический

комплекс и сельское хозяйство, указывают на потенциал для дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Важным моментом также является наличие ряда документов и соглашений, подписанных между Кыргызстаном и Россией, которые обеспечивают законодательную базу для сотрудничества в различных областях. В целом, сотрудничество между Бишкеком и Москвой играет ключевую роль в развитии торгово-экономических и инвестиционных связей для обеих стран. Россия остается крупнейшим инвестором в кыргызскую экономику, и это партнерство способствует экономическому росту и укреплению взаимопонимания между двумя государствами", - говорит независимый экономический эксперт Нургуль Акимова.

Помимо укрепления связей в экономической плоскости, на фоне визита российского президента происходило углубление сотрудничества КР и РФ в сфере образования и науки. Так, в Бишкеке с 11 по 13 октября прошли торжества, посвященные 30-летию Кыргызско-Российского Славянского университета. В праздновании приняли участие представители государственных органов власти Кыргызстана и России, Министерства образования двух стран, руководители и студенты Славянских университетов и вузов-партнеров, а также делегация Сибирского федерального университета, который является вузом-куратором КРСУ по программе "Славянских университетов".

Для дальнейшего укрепления роли КРСУ между Министерством образования науки РФ и Министерством образование Кыргызстана подписано соглашение об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета. С российской стороны документ заверен министром Валерием Фальковым, от кыргызской министром Догдуркуль Кендирбаевой.

Другим важным событием в части научно-образовательного взаимодействия России и Кыргызстана стал прошедший 13 октября на базе Ошского государственного университета III Форум ректоров университетов Кыргызстана и России. Его целью стало обсуждение ключевых направлений кыргызско-российского сотрудничества в образовательной и научной сферах, вопросов совместной подготовки кадров и интеграции систем образования Кыргызстана и России в рамках развития евразийской интеграции и создания единого образовательного процесса ЕАЭС.

В работе форума приняли участие представители профильных министерств и свыше 100 ректоров вузов Кыргызстана и России. По итогам подписано более 50 документов о сотрудничестве между вузами двух стран, направленных на поддержку межвузовских проектов в области академической мобильности студентов и преподавателей, разработки и реализации совместных образовательных программ высшего образования, дополнительному профессиональному образованию по программам повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки кадров, проведения форумов молодежи, летних и зимних школ и других мероприятий.

"13-14 октября в Оше прошел третий форум ректоров. Первый состоялся в 2019 году, второй - в Екатеринбурге в 2022 году. У нас давно налажены отношения с российскими вузами, однако сейчас мы отмечаем более тесное взаимодействие. Хочу отметить, что я был модератором панельной сессии "Наука и инновации в современных университетах". В рамках нее мы с российскими коллегами обсуждали организацию учебного процесса. По нашему мнению, сегодня уже недостаточно лабораторий для обучения студентов, их необходимо расширять. Кроме того, важно применять дуальную систему обучения, когда часть образовательного процесса проходит в вузе, а часть - на предприятии", - сообщил ректор Национального аграрного университета им. К.И. Скрябина Рысбек Нургазиев.

Он отметил, что это связано с тем, что многие компании сегодня завозят новые технологии, которых еще нет в университетах.

"Также мы говорили о том, что обмен опытом, студентами это хорошо. Но наряду с этим также необходимо усиливать научно-исследовательскую работу. Для этого предлагает создать совместный научный центр. Наша сессия прошла в очень хорошем ритме, наблюдался высокий интерес как со стороны преподавателей, так и студентов. В целом, хочу сказать, что нам необходимо расширять сотрудничество с российскими вузами. Конечно, мы работаем в этом направлении и с Китаем, Европой и США. Однако нам наиболее комфортно работать именно с российскими вузами, один язык, что дает более высокий уровень понимания и взаимодействия. Поэтому работа проходит наиболее продуктивно", - резюмировал ректор Национального аграрного университета.