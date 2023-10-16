Россия и Кыргызстан укрепляют связи в науке и образовании

В Бишкеке с 11 по 13 октября прошли торжества, посвященные 30-летию Кыргызско-Российского Славянского университета. В праздновании приняли участие представители государственных органов власти Кыргызстана и России, Министерства образования двух стран, руководители и студенты Славянских университетов и вузов-партнеров, а также делегация Сибирского федерального университета, который является вузом-куратором КРСУ по программе "Славянских университетов".

В дни торжественного празднования, 12-13 октября, в столицу республики состоялся официальный визит Владимира Путина. Приезд российского лидера совпал со знаменательной датой - 30-лет со дня создания Кыргызско-Российского Славянского университета.

Логично, что одной из тем обсуждений глав двух глав государств стал юбилей КРСУ. В своем выступлении президенты коснулись значимости университета. Садыр Жапаров отметил, что одним из серьезных направлений сотрудничества Кыргызстана и России является культурно-гуманитарное.

"В этом ключе хотелось бы отметить ведущую роль Кыргызско-Российского Славянского университета. За прошедшие 30 лет своего функционирования он стал лидером высшего образования и науки в Кыргызстане. Университет выпустил большое количество высококвалифицированных специалистов, успешно работающих в Кыргызстане, России и других странах мира", - подчеркнул Жапаров.

В свою очередь Владимир Путин добавил, что юбилей КРСУ еще раз подчеркивает многосторонний характер кыргызско-российского партнерства.

"Оно охватывает самые разные сферы и естественно, культурно-гуманитарную. В стенах вуза обучается 8,5 тысячи студентов. В 2023 году на деятельность университета выделено около 450 млн рублей", - сказал президент РФ.

Для дальнейшего укрепления роли КРСУ между Министерством образования науки РФ и Министерством образование Кыргызстана подписано соглашение об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета. С российской стороны документ заверен министром Валерием Фальковым, от кыргызской министром Догдуркуль Кендирбаевой.

По соглашению Кыргызстан будет содействовать предоставлению КРСУ на праве оперативного управления земельных участков, которые в связи с развитием вуза могут потребоваться для строительства зданий и сооружений. Речь идет о возведении современного студенческого кампуса.

Еще одним важным событием в части научно-образовательного взаимодействия России и Кыргызстана стал прошедший 13 октября на базе Ошского государственного университета состоялся III Форум ректоров университетов Кыргызстана и России.

Организаторами выступили Министерство образования и науки, Ассоциация вузов Кыргызстана, Ошский государственный университет, Российский союз ректоров, Министерство науки и высшего образования России, МГУ им. Ломоносова.

Целью проведения форума стало обсуждение ключевых направлений кыргызско-российского сотрудничества в образовательной и научной сферах, вопросов совместной подготовки кадров и интеграции систем образования Кыргызстана и России в рамках развития евразийской интеграции и создания единого образовательного процесса ЕАЭС.

В работе форума приняли участие представители профильных министерств и свыше 100 ректоров вузов Кыргызстана и России.

Программа форума ректоров вузов Кыргызстана и России включала 2 блока - работу в трех панельных сессиях и пленарное заседание. На сессиях обсуждались вопросы подготовки современных кадров для экономики двух стран, развития инновационной деятельности вузов и повышения их конкурентоспособности, новые методы обучения в образовании, а также стратегическое партнерство вузов Кыргызстана и России.

По итогам форума подписано более 50 документов о сотрудничестве между вузами двух стран, направленных на поддержку межвузовских проектов в области академической мобильности студентов и преподавателей, разработки и реализации совместных образовательных программ высшего образования, дополнительному профессиональному образованию по программам повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки кадров, проведения форумов молодежи, летних и зимних школ и других мероприятий.

"13-14 октября в Оше прошел третий форум ректоров. Первый состоялся в 2019 году, второй - в Екатеринбурге в 2022 году. У нас давно налажены отношения с российскими вузами, однако сейчас мы отмечаем более тесное взаимодействие. Хочу отметить, что я был модератором панельной сессии "Наука и инновации в современных университетах". В рамках нее мы с российскими коллегами обсуждали организацию учебного процесса. По нашему мнению, сегодня уже недостаточно лабораторий для обучения студентов, их необходимо расширять. Кроме того, важно применять дуальную систему обучения, когда часть образовательного процесса проходит в вузе, а часть - на предприятии", - сообщил ректор Национального аграрного университета им. К.И. Скрябина Рысбек Нургазиев.

Он отметил, что это связано с тем, что многие компании сегодня завозят новые технологии, которых еще нет в университетах.

"Также мы говорили о том, что обмен опытом, студентами это хорошо. Но наряду с этим также необходимо усиливать научно-исследовательскую работу. Для этого предлагает создать совместный научный центр. Наша сессия прошла в очень хорошем ритме, наблюдался высокий интерес как со стороны преподавателей, так и студентов. В целом, хочу сказать, что нам необходимо расширять сотрудничество с российскими вузами. Конечно, мы работаем в этом направлении и с Китаем, Европой и США. Однако нам наиболее комфортно работать именно с российскими вузами, один язык, что дает более высокий уровень понимания и взаимодействия. Поэтому работа проходит наиболее продуктивно", - резюмировал ректор Национального аграрного университета.