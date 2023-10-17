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Планируется запуск новых комфортабельных автобусов на рынок Дордой

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Заместитель директора департамента транспорта Алымбеков Алмаз организовал комиссионный выезд, в котором приняли участие Директор МП БПАТП Бакыт Темикеев, представители ГУВД г. Бишкек, Муниципальная администрация по Свердловскому административному району, ДУМИ и МП "Бишкекасфальтсервис", на рынок Дордой с целью оценки дорожной инфраструктуры и подготовки к запуску общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Комиссия провела детальный анализ территории рынка с целью оптимизации дорожной инфраструктуры для успешного функционирования общественного транспорта.

По итогам, выявлены важные задачи, такие как расширение внутренних дорог, также, разумное решение - убрать парковочные места вдоль дорог, которые существенно ограничивают проходимость и усложняют движение автотранспорта, установка обязательных дорожных знаков и ликвидация всех непозволительных торговых точек с продовольственной продукцией.

Департамент транспорта продолжает активно работать над созданием комфортных условий для горожан в области общественного транспорта".


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URL: https://www.vb.kg/432925
Теги:
мэрия, Бишкек
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