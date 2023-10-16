Недвижимость за границей: лучшие варианты для инвестиций и отдыха

Покупка недвижимости за границей - это прекрасная возможность сочетать инвестиции с комфортным отдыхом. Однако выбор страны играет решающую роль в том, какой опыт вы получите. В этой статье мы сравним несколько популярных стран для инвестирования в недвижимость: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Черногория, Испания и недвижимость в Греции.

Каждый из нас делает любую покупку исходя из собственных предпочтений, информации об объекте, убеждений, вкуса, советов близких людей и конечно же финансовых возможностей. Discount-House.ru ставит своей целью учесть потребности и возможности любого клиента, предоставляя информацию для сравнения. Ознакомьтесь с краткими отличительными характеристиками некоторых приморских государств.

Испания

Испания – страна Евросоюза. Со стабильной политической, экономической и юридической системой.Цены на недвижимость, товары народного потребления и весь спектр услуг в Испании гораздо ниже, чем в других европейских странах.Море, солнце, прекрасные пляжи с охраняемой экологией и европейский уровень жизни при умеренных ценах.

Климат Средиземноморья – один из наиболее благоприятных и полезных на Земле. Чёткое и детально проработанное законодательство, которое регламентирует все аспекты операций с недвижимостью и максимально защищает права покупателя, является гарантией надёжного сохранения капитала как местным, так и зарубежным инвесторам.

Испания – спокойная, стабильная, высокоразвитая европейская страна с прекрасным климатом и гостеприимным доброжелательным населением, лояльно относящимся к иностранцам, приобретающим недвижимость в Испании.

Испания – самобытная страна великой культуры, интересной истории и архитектуры, красивой природы,прекрасных дорог, изумительной кухни – страна вечного праздника. Сотни тысяч иностранцев считают Испанию своим вторым домом и имеют на средиземноморском побережье этой страны собственные квартиры или дома. Сумма расходов на содержание недвижимости в Испании составляет менее 1-3% от её стоимости в год. Выгодные условия ипотечного кредитования.Право на получение годовой возобновляемой шенгенской мультивизы, что обеспечивает свободное проживание и передвижение по странам шенгенского соглашения в течение 183 дней в году.

Легкая и выгодная сдача в аренду

Активное финансирование инфраструктур быта, отдыха и развлечений обрекает испанское побережье на устойчивую популярность в будущем.

Черногория

Инвестиции в недвижимость в Черногории привлекательны благодаря своей доступной стоимости, красивой природе и морю, а также благоприятным условиям для туристической индустрии. Эта страна находится в стадии активного развития на рынке недвижимости и предоставляет интересные возможности как для постоянного проживания, так и для инвестиций.

Невысокая стоимость жилья, его содержания и расходов на проживания. Красивейшая маленькая страна с длительным пляжным сезоном

Мягкий и ровный климат в течение всего года. Отсутствие всяких производств и крупных промышленных предприятий Безвизовый режим для граждан России. Дружелюбное отношение к русским, славянский менталитет.

Море на восточном побережье Адриатики значительно чище, чем на западном. Низкий уровень бюрократизации государственного механизма. Низкие коммунальные и другие местные платежи. Природная красота. Горы, озера и чистейшие пляжи.Недвижимость доступна по цене. Относительно низкая стоимость недвижимости и содержания.Мягкий климат. Теплые лета и умеренные зимы.

Греция

Недвижимость в Греции - это недвижимое имущество, которое находится на территории Греции и может быть приобретено как гражданами страны, так и иностранными инвесторами. Греция предлагает разнообразные варианты недвижимости, включая:

Популярные города для покупки жилья в Греции включают:

Афины: Столица Греции, где представлены разнообразные объекты недвижимости. Это культурный и экономический центр страны.

Салоники: Второй по величине город, который также предлагает разнообразные варианты недвижимости.

Халкидики: Регион на севере Греции с песчаными пляжами и живописными деревнями.

Крит: Крупнейший остров Греции, известный своей историей и красивой природой.

Санторини: Остров в Эгейском море с известными белоснежными домами и удивительными видами.

Корфу: Остров в Ионическом море с зелеными холмами и венецианской архитектурой.

Греция привлекает инвесторов и покупателей недвижимости своей красотой, богатой культурной историей, теплым климатом и приветливым населением. Выбор города и типа недвижимости зависит от ваших целей и предпочтений.

Греция предлагает уникальные возможности для инвесторов и любителей культуры:

1. Древние Памятники: Множество археологических достопримечательностей и исторических мест.

2. Греческие Острова: Прекрасные острова для покупки недвижимости на берегу моря.

3. Вкусная Кухня: Греческая кухня славится оливковым маслом, сыром и греческим йогуртом.

4. Мягкий Климат: Теплые лета и мягкие зимы делают Грецию привлекательной для жизни.

ОАЭ: Роскошь и Современность Объединенные Арабские Эмираты представляют собой символ роскоши и современности:

Недвижимость в ОАЭ, особенно в Дубае и Абу-Даби, известна своей роскошью и современностью. Эти города славятся высокими небоскребами, ультрасовременными жилыми комплексами и широким спектром развлечений и сервисов. Инвестиции в недвижимость в ОАЭ могут предоставить как возможность постоянного проживания, так и выгодные инвестиционные варианты.

Инфраструктура. Современная инфраструктура, высший уровень сервиса.Пляжи и развлечения. Белоснежные пляжи и множество развлечений.Экономическая стабильность. Политическая и экономическая стабильность.Налоговые льготы. Отсутствие налогов на прибыль и личный доход.

Выбор страны для покупки недвижимости зависит от ваших предпочтений и целей. Осмотрите все аспекты, проведите исследование и консультируйтесь с экспертами, чтобы выбрать страну, которая соответствует вашим ожиданиям и потребностям. Пусть ваша инвестиция в недвижимость за границей станет золотым ключом к комфорту и удовольствию.