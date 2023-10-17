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МИД: В Кыргызстане отменена 'visa-run' для иностранных граждан

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане отменена 'visa-run' для иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По инициативе Министерства 10 октября 2023 года кабинетом министров Кыргызской Республики утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики.

Данное Положение предусматривает ряд следующих новшеств.

Отмена "visa-run". Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Кыргызской Республики, теперь будет ограничена внедрением в действие безвизового режима по принципу "60/120".

Согласно этому механизму, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней, повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны.

Например, исчисление сроков по принципу "60/120" будет применяться в отношении граждан, для которых установлен 60-дневный безвизовый режим. В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180".

В этой связи, Министерство призывает граждан иностранных государств заранее планировать свое пребывание на территории страны и, в случае необходимости, оформлять соответствующие разрешительные документы на пребывание в Кыргызской Республике.

Министерство особо обращает внимание, что оформить визу или иные разрешительные документы (ВНЖ, регистрация, статус "кайрылман" и др.) возможно без выезда за пределы Кыргызской Республики.

В контексте принятия мер по обеспечению более эффективного контроля над миграционными потоками, увеличена стоимость выездной визы в прямой пропорциональной зависимости от сроков превышения иностранным гражданином периода пребывания.

Министерство подчеркивает, что новые изменения отражают стремление Кабинета Министров Кыргызской Республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны.

В случае возникновения вопросов, можно обратиться по телефонам: +996 312 66 30 70, +996 703 42 88 65 (Консульский департамент Министерства).


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URL: https://www.vb.kg/432941
Теги:
МИД, Кыргызстан
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