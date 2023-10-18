В Новосибирске прошла презентация книги Виктора Козодоя про князя Эренека

В Новосибирске прошла презентация книги "Князь сибирских кыргызов Эренек" видного российского историка и ученого Виктора Козодоя. Об этом нашему изданию сообщил сам ученый. К этому событию журналисты телеканала "НСК 49" подготовили репортаж.

"Фактически все книги Виктора Козодоя привлекает внимание не только специалистов, но и широкой общественности. Что в принципе было крайне нетипично для научных публикаций. Писались они исключительно для узкого круга своих коллег.

Новая книга Виктора Козодоя "Князь сибирских кыргызов Эренек" не стала исключением. Более того задолго до публикации она стала причиной жарких споров в соцсетях. А другие подозревали автора в неком стремлении принизить роль сибиряков, другие напротив обвиняли его в поддержке империализма в отношении кыргызского народа.

Героем книги Козодоя стал князь Эренек. Этот исторический персонаж жил в 17-веке в Сибири и его до сих пор было принято считать хакасским князем. Козодой же доказывает, что Эренек был кыргызом. Причем не енисейских как обычно их называют, а сибирским. Согласно его исследованию государство кыргызов до эпохи простиралась до Иртыша до Амура.

К историку Виктору Козодою и его научным работам относятся по- разному. Ясно лишь одно его книги не оставляют никого равнодушным, ни специалистов, ни широкую публику, что и происходить с его новой книгой "Князь сибирских кыргызов Эренек" вышедший тиражом 8 тысяч экземпляров. Похвастаться таким могут лишь некоторые историки. Это означает что, по всей видимости, свое место в исторической науки Виктор Козодой уже занял и оставляться на достигнутом профессор не намерен. В планах и другие научные труды, в которых ожидаются немало открытий", - говорится в репортаже телеканала.