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Артисты из Дагестана выступят с концертом в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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24 октября в 18.30 в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоится музыкально-театрализованное представление "Родники Расула Гамзатова". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, праздничный концерт посвящён 100-летию со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова.

Зрителей ждет выступление известного на весь мир Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка"; вокальной группы ансамбля "Дагестан" и др. В исполнении солистов Дагестанского театра опера и балета прозвучат популярные песни известных композиторов Раймонда Паулса, Оскара Фельцмана, Юрия Антонова, Александры Пахмутовой, Яна Френкеля, которые писали музыку на стихи Гамзатова.

Музыкально-театрализованное представление "Родники Расула Гамзатова" станет ярким событием, которое расскажет об уникальной, самобытной культуре Дагестана сквозь призму произведений одного из самых популярных советских писателей, народного поэта Дагестана, лауреата многочисленных премий Р. Гамзатова.

В фойе филармонии будет представлена выставка "Жизнь Расула Гамзатова", на которой можно будет познакомиться с богатым архивным материалом жизни и творчества поэта. Дагестан известен множеством ремесел и народных промыслов. Выставка мастеров народных промыслов Республики Дагестан, которая предварит масштабный концерт, предоставит гостям и жителям Кыргызстана возможность узнать историю, секреты мастерства ремесленного искусства. Вход по пригласительным билетам. За пригласительными билетами обращаться в Русский дом в Бишкеке.

Количество пригласительных ограничено.

Организаторы: Министерство культуры республики Дагестан, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Русского дома в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/432946
Теги:
концерт, Россия, Бишкек
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