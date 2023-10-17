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В Кыргызстане будут производить золотые слитки

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев заложил капсулу под строительство предприятия по производству мерных золотых слитков на базе филиала аффинажного завода открытого акционерного общества "Кыргызалтын" в городе Кара-Балта Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина .

По ее данным, предприятие создано в рамках поручения президента Садыра Жапарова и является первым предприятием в истории суверенитета Кыргызстана по выпуску мерных золотых слитков.

Бакыт Торобаев отметил высокую значимость данного проекта для страны. Его реализация создаст благоприятные условия для развития отечественного рынка драгоценных металлов и увеличения оборота драгоценных металлов.

Специалисты отмечают, что если ранее мерные золотые слитки выпускались за рубежом, то в дальнейшем они будут производиться в Кыргызской Республике. Кроме того, будут выпускаться монеты, сувенирные монеты, медали, ордена различных размеров. Для производства золотых слитков планируется использовать передовые современные технологии Итальянской Республики и Федеративной Республики Германия.

Ввод в эксплуатацию предприятия по выпуску мерных золотых слитков общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров запланирован на первый квартал 2024 года. Строительство здания будет финансироваться за счет собственных средств ОАО "Кыргызалтын".


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URL: https://www.vb.kg/432947
Теги:
золото, Кыргызстан
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