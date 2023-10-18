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Вклад в сохранение экологии через искусство. В Бишкеке пройдет экофестиваль

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке пройдет экофестиваль. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Организаторы экологического фестиваля "Осмысляя историю загрязнений - арт-проспект & трэш - 5" из CEC ArtsLink, Тазара, Бишкекской школы современного искусства (БиШСИ) приглашают бишкекчан на кукольный спектакль "Сверкающая гора", созданный по мотивам сказки Алтын Капаловой.

Сказка рассказывает о жизни детей в жилмассивах Алтын-Казык и Калыс-Ордо возле мусорной свалки и их борьбе с мусорным гигантом. Спектакль представляют артисты мультимедийного театра Art Jashoo.

Дата: 18 октября (среда)

Время: 15:00-16:00

Вход свободный

Язык: кыргызский

Место: галерея "Дубовый парк", второй этаж, ул. Пушкина 78а

Также организаторы приглашают на Экскурсию по музею скульптур, где участники прогуляются по осеннему Дубовому парку. Исследовательница Алима Токмергенова расскажет о его истории, архитектурной и садовой частях, и, конечно, об экспонатах государственного Музея скульптур под открытым небом. Экспонаты музея сделаны в рамках международных и республиканских симпозиумов с 1984 года художниками и художницами из разных стран и поднимают темы труда, природы и экологии, которые актуальны всегда и сегодня, в первую очередь.

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться по ссылке:

Дата: 19 октября (четверг)

Время: 15:00-17:00

Язык: русский

Место сбора: галерея "Дубовый парк" ул. Пушкина 78а


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URL: https://www.vb.kg/432949
Теги:
фестиваль, экология, Бишкек, спектакль
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