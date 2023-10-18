В Бишкеке прошло 5-е совещание по медиа и информации ОТГ

В Бишкеке состоялось 5-е совещание Министров и Высокопоставленных должностных лиц по вопросам медиа и информации Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, а заседании приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики Ахмад Исмаилов, вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков, руководитель Департамента общественной дипломатии Управления коммуникации при Администрации Президента Турецкой Республики Огуз Гюнер, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон Ходжаев и Ораздурди Ходжаназаров председатель туркменского телеканала "Алтын асыр ТВ" Туркменистана.

В рамках данного совещания были обсуждены вопросы информационного взаимодействия стран-участников ОТГ, расширение вопросов сотрудничества, взаимоотношений и развитие потенциала государств-членов Организации.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов в своем вступительном слове отметил, что "быстрое распространение недостоверной информации в современных условиях общества, в частности, в связи с активизацией информационных атак в мире, создает угрозу национальной и информационной безопасности и социальной стабильности не только Кыргызстана, но и мирового сообщества, в связи с чем, как страны организации тюркских государств, в целях сохранения мира и стабильности в наших государствах, мы должны объединить усилия для обмена опытом и знаниями"-подчеркнул он.

Также он сказал: "Вопросы информационного взаимодействия стран-участников Организации тюркских государств с течением времени не теряют своей актуальности. Качественное информационное обеспечение является условием успешного развития интеграционных процессов в Организации, сближения государств-участников на взаимовыгодной основе".

Развитие медиа и информационных технологий играет важную роль в контексте Организации тюркских государств, охватывая существенные интеграционные аспекты, происходящие в этих странах. Эффективное освещение текущих событий не только способствует укреплению связей между участниками этой организации, но также способствует расширению понимания культурных и экономических преобразований, которые имеют место в каждом из государств. Благодаря медиа мы можем наблюдать за достижениями и прогрессом, происходящими в тюркских странах. Таким образом, получать информацию о событиях в странах Организации, становится доступной не только для жителей этих государств, но и для мировой аудитории.

По итогам совещания было принято решение о дальнейшем укреплении сотрудничества между странами-участниками ОТГ, определены приоритетные направления развития, включая совершенствование и поощрение взаимодействия между средствами массовой информации, а также обмен информацией в более широком масштабе.