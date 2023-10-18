Граждан Пакистана пытались незаконно переправить из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 11 октября в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по факту переправки граждан Исламской Республики Пакистан через госграницу КР в обход официальных пунктов пропуска в направлении Казахстана, на территории Чуйской области задержан гражданин КР Е.Б.И., 1983 г.р. Далее, 12 октября 2023 года, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 ч.2 п.2 ("Организация незаконной миграции, незаконный ввоз-вывоз мигрантов") УК КР, на территории Джалал-Абадской области, при передаче денежных средств в размере 1700 долларов США организатору канала незаконной миграции, задержан гражданин КР Б.А.М., 1982 г.р. которые решением суда водворены в СИЗО №1 г.Бишкек сроком на 2 месяца.

В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к незаконной переправке иностранных граждан через государственную границу Кыргызской Республики.