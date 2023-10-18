Погода
$ 89.17 - 89.37
€ 93.28 - 94.27

Данные о финансовых нарушениях Фонда развития природы направлены в ГКНБ

268  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На очередном заседании Совета Счетной палаты КР 17 октября 2023 года рассмотрен отчет об аудите соответствия деятельности Общественного фонда "Фонд развития природы" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР за период 2019-2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

"В Общественном фонде "Фонд развития природы" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики выявлены финансовые нарушения на 810 256,8 тыс. сомов в том числе:

-нарушения и недостатки при расходовании финансовых средств самого Фонда на сумму 51 835,0 тыс. сомов.

-Экспертной комиссией по оценке и отбору проектов/программ по охране окружающей среды и сохранению природных богатств Кыргызской Республики, необоснованно одобрены на финансирование проекты общественных, коммерческих и индивидуальных предпринимателей, что повлекло финансирование Фондом в сумме 758 421,8 тыс. сомов.

Отчеты о результатах аудита будут направлены в ГКНБ".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432957
Теги:
Счетная палата, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  