Данные о финансовых нарушениях Фонда развития природы направлены в ГКНБ

На очередном заседании Совета Счетной палаты КР 17 октября 2023 года рассмотрен отчет об аудите соответствия деятельности Общественного фонда "Фонд развития природы" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР за период 2019-2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

"В Общественном фонде "Фонд развития природы" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики выявлены финансовые нарушения на 810 256,8 тыс. сомов в том числе:

-нарушения и недостатки при расходовании финансовых средств самого Фонда на сумму 51 835,0 тыс. сомов.

-Экспертной комиссией по оценке и отбору проектов/программ по охране окружающей среды и сохранению природных богатств Кыргызской Республики, необоснованно одобрены на финансирование проекты общественных, коммерческих и индивидуальных предпринимателей, что повлекло финансирование Фондом в сумме 758 421,8 тыс. сомов.

Отчеты о результатах аудита будут направлены в ГКНБ".