"НКО, работающие на благо общества, могут не бояться закона об иноагентах"

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству 16 октября провел парламентские слушания по проекту закона об иноагентах.

Напомним, согласно проекту закона, всех этих неправительственных-некоммерческих планируется посчитать и составить их полный перечень. Планируется ввести понятие "иностранная неправительственная организация" (иностранная НПО – звучит как масло масляное, но из песни, то есть из закона, слова не выкинешь). Предполагается, что будут значительно расширены полномочия государства по контролю НПО.

Законопроект представила депутат Надира Нарматова из фракции Ата-Журт Кыргызстан, по словам которой, проект закона разработан в целях обеспечения открытости, публичности деятельности некоммерческих организаций, в том числе структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций, финансируемых из иностранных источников.

Некоторые особо ретивые руководители НПО тут же накинулись на нее и даже высказали предположение, что она сама – иноагент, потому что якобы работает в российской Государственной Думе и несет оттуда в Кыргызстан то, что нам якобы не нужно.

А между тем закон об иноагентах нашей стране необходим как воздух. Если бы все эти неправительственные структуры занимались тем, что задекларировано в их названиях, - можно было бы, пожалуй, закрыть глаза на их зарубежное финансирование. Посмотришь-почитаешь-послушаешь – так все они сплошь филантропы, переживающие за обездоленную часть нашего общества, до которой у правительства не доходят руки. Однако вся их энпэошная работа сводится к шуму, крику, созданию неразберихи вокруг значимых для Кыргызстана событий и всяческому сопротивлению ключевым правительственным инициативам. Ни одна неправительственная организация не сделала богатым, здоровым и счастливым ни одного человека. Ни одна не улучшила деятельность какого-нибудь медицинского или образовательного учреждения, не говоря уже о системах в целом. Пользы от них обществу, по сути, никакой. Пользу, выраженную в денежном эквиваленте, они приносят лишь сами себе. А в государстве ведут себя как настоящие подрывники…

Отсюда и необходимость закона, ограничивающего их безграничные права, наделяющего их хоть какими-то обязанностями и хоть как-то упорядочивающего их подрывную деятельность.

Заграница нам поможет

Невероятно, но вчерашнее заседание комитета ЖК посетили представители посольства США, ООН и множественное число НПОшников, которых, видимо, прихватили с собой для массовки. Сей факт возмутил некоторых кыргызстанцев.

"Мы суверенная страна, почему в наши внутренние, политические процессы должны вмешиваться люди извне. Они даже не имеют никакого права на это", - написал один из пользователей интернета.

Глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, который давно уже активно борется за принятие этого закона, также придерживается аналогичного мнения.

"Главная цель этого закона – остановить агентов внешнего влияния, чьи действия в Кыргызстане приводят к дестабилизации обстановки в стране и может спровоцировать крупномасштабный гражданский конфликт. Тем же НКО, которые работают на благо общества, нечего бояться. Закон предусматривает всего лишь, чтобы все неправительственные организации предоставляли финансовые отчеты. Думаю, это не должно никого пугать, но почему-то уже идет жесткое противостояние данному закону. Значит не все чисто у некоторых НКО. И вот вчерашнее, присутствие иностранных представителей и НПО на заседании комитета ЖК лишний раз подтверждает, что запад готов пойти на любые затраты, чтобы не дать принять данный закон ", – сказал Усупов.

Отметим, на сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрированы 29 тысяч 130 различных некоммерческих организаций.