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Уволены 50 сотрудников таможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым

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В ходе проводимых плановых мероприятий по выявлению близких связей так называемого вора в законе Камчы Асанбека (Кольбаева) были установлены отдельные должностные лица в Государственной таможенной службе при Министерстве финансов, которые нарушили внутри ведомственные приказы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Установлено, что в ходе проведенных соответствующих мероприятий около 50 сотрудников ГТС при МФ КР имели близкую связь с т.н. криминальным авторитетом Камчы Асанбеком и экс-зампредседателем ГТС Райымбеком Матраимовым. В связи с чем, вышеуказанные сотрудники ГТС освобождены от занимаемых должностей.

Вместе с тем, ГКНБ КР продолжит курс по выявлению и пресечению деятельности недобросовестных сотрудников в государственных органах и ведомствах.

В настоящее время продолжается работа по установлению других сотрудников, причастных к вышеуказанным нарушениям".


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URL: https://www.vb.kg/432961
Теги:
Камчы Кольбаев, Кыргызстан, таможня
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