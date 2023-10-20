В Узбекистане подделали видео с участием Шавката Мирзиёева

Мошенники использовали видеоролик с участием Президента Республики Узбекистан и при помощи искусственного интеллекта подделали аудио сопровождение.

В данном видеоролике злоумышленники обещают вернуть денежные средства гражданам Узбекистана, которые пострадали от мошеннических действий, сообщая о созданном комитете по возврату и компенсации утерянных денежных средств.

Как сообщает пресс-служба Центра кибербезопасности при МВД Узбекистана, данная информация не соответствует действительности. Таким образом злоумышленники пытаются войти в доверие к гражданам и присвоить их денежные средства.

О количестве пострадавших от поддельного видео пока не сообщается.

Источник: ВЭС24