После провала попыток ВСУ прорвать российские оборонительные линии, перерезать сухопутную дорогу в Крым и выйти к морю, Запад стремится отвлечь внимание России на Восток. С этой целью спецслужбы США и их союзников планируют осуществить ряд операций, целью которых является дестабилизация обстановки в регионе Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане.

Сегодня, например, США и их сателлиты активно работают над тем, чтобы совершить в нашей республике очередную "цветную революцию" и свергнуть нынешнего президента Садыра Жапарова. Американцев категорически не устраивает то, что под руководством действующего главы государства Кыргызстан твердо держит курс на укрепление сотрудничества и наращивание взаимосвязей с Россией.

Одним из свидетельств стабильных отношений между КР и РФ, даже на фоне нарастающего давления со стороны Запада, стал недавний официальный визит Владимира Путина в Бишкек.

"Мы высоко ценим кыргызско-российское стратегическое партнерство и союзнические отношения. Отрадно, что прочным фундаментом, на котором мы строим наше совместное будущее, является исторические узы дружбы двух стран", - заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам визита российского лидера в Кыргызстан был подписан ряд важнейших документов, определяющих дальнейший вектор развития отношений между странами, как в экономической, в образовательно-культурной, так и в оборонной сферах.

Пропагандистские американские СМИ и прозападные медиа в нашей стране на фоне этого события "разродились" множеством материалов, в которых проплаченные эксперты пытались всячески снизить значимость визита Путина, обесценить заключенные соглашения или исказить их смысл.

Вместе с тем, то упорство, с которым Запад ведет информационную войну против РФ в нашей стране, а также откровенные попытки принудить кыргызские власти к разрыву отношений с Россией, говорит о том, что нарастающая близость между нашими странами пугает его. Американцы и их сателлиты боятся и очень не хотят потерять свое влияние в регионе, обеспеченное не экономическими и инвестиционными проектами, а финансированием НКО и СМИ.

К слову, влияние это не так уж и мало, как может показаться. Фактически западники в нашей стране контролируют значительную часть масс-медиа и имеют широкие возможности проводить информационные кампании, нацеленные на формирование нужных им общественных настроений.

Контроль над информационной повесткой Кыргызстана позволяет Западу делать неустанные попытки по легализации в республике всевозможных извращений, символизирующих неолиберальные ценности. Ну и самое главное, манипуляция общественным мнением позволяет в любое удобное время дестабилизировать политическую ситуацию и организовать очередную "цветную революцию". Кстати, прозападные СМИ с удовольствием участвуют в таких событиях и, более того, играют не последнюю роль в них. Убедиться в этом мы уже имели возможность.

Власти КР со своей стороны пытаются ограничить влияние Запада в республике, а также остановить пропаганду западных ценностей. В августе президент Садыр Жапаров подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. На очереди – поправки в законодательство об НКО, которые вводят понятие "инопредставителя" (аналог российского "иноагента") и требуют от НКО полностью раскрывать источники финансирования и информацию о расходах средств организации. Кстати, против этого законопроекта прямо сейчас проводится мощная информационная кампания, призванная заставить власти республики отказаться от мысли взять под свой полный контроль ситуацию в стране.

То, что западники наметили себе новую цель - снять президента Садыра Жапарова, стало совершенно очевидно, когда в начале июня спецслужбы задержали более 30 человек, подозреваемых в подготовке госпереворота. По данным ГКНБ, участникам группы в течение года удалось привлечь свыше 100 человек, которые должны были организовать массовые беспорядки в Бишкеке и других городах страны.

Запад, который зарекомендовал себя, как поставщик "цветных революций" в страны мира, прекрасно владеет технологией организации массовых волнений, перерастающих в гражданское противостояние. США и их сторонники прекрасно знают, что это не только обострит ситуацию в нашей стране, но и серьезно осложнит геополитическое положение России в регионе. Так что эти неустанные движения прозападных сил в нашей республике – ни что иное, как способ помочь заокеанским хозяевам открыть для РФ "второй фронт".

Вместе с тем, для Кыргызстана Россия на сегодня, пожалуй, единственный стратегический союзник, заинтересованный в том, чтобы в нашей стране была стабильность и, более того, гарантирующий нашу безопасность. Она не допустит восстановления военного присутствия США в республике, которое способно привести только к хаосу и страданиям ее населения.