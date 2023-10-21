В Узбекистане мужчину посадили за незаконное использование питьев

В Кашкадарьинской области Узбекистана мужчина в течение 13 лет незаконно использовал питьевую воду для орошения посевов. Сумма ущерба составила 282,7 млн сумов. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Он также должен возместить ущерб, нанесённый государству, сообщает gazeta.uz.

Нишанский районный суд по уголовным делам Кашкадарьинской области 4 октября вынес приговор мужчине, который в течение 13 лет незаконно использовал питьевую воду, сообщила пресс-служба "Узсувтаъминот".

Житель села Балхияк, основав в 2010 году фермерское хозяйство, незаконно подключился к магистральному трубопроводу "Талимаржан - Мубарак" и орошал посевы питьевой водой.

В ходе рейда, проведённого сотрудниками предприятия "Кашкадарье сув таъминоти", была раскрыта его незаконная деятельность. Нанесённый ущерб оценен в 282,7 млн сумов.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. Он также должен возместить ущерб в размере 282,7 млн сумов.